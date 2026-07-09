СЗО с мрачно предупреждение: Случаите на рак в света могат да се удвоят до 2050 г.

Броят на диагностицираните случаи на рак в света може да достигне 35 милиона годишно до 2050 г. спрямо 20,6 милиона през 2024 г., ако държавите не предприемат спешни мерки, предаде ДПА, позовавайки се на доклад на Световната здравна организация (СЗО).
Според плашещия доклад, публикуван от СЗО, 92 процента от населението на света ще бъдат засегнати от рак в някакъв момент от живота си – лично или чрез близък член на семейството, пише БТА.
Документът подчертава значителните неравенства в достъпа до диагностика и лечение на онкологичните заболявания. В богатите държави около 85 процента от пациентите с рак на гърдата оцеляват, докато в по-бедните страни този дял е около 40 процента, посочва СЗО. Достъп до поне минимално необходимо лечение има само в 39 процента от държавите.
„Много от дискусиите са съсредоточени върху новите технологии, новите възможности за лечение и новите надежди. Но това не е реалността за много хора по света, които все още остават изоставени“, посочи експертът на СЗО Андре Илбави.
Докладът отбелязва, че диагнозата „рак“ често води до сериозен психологически стрес за пациентите и техните семейства. Заболяването е и една от основните причини за финансови затруднения, свързани със здравеопазването, като повече от половината пациенти и техните близки се сблъскват с непосилни разходи за лечение.
Сред основните рискови фактори пушенето намалява – с 27 процента по-малко хора употребяват цигари, пури или лули в сравнение с 2010 г. Напредъкът в ограничаването на употребата на алкохол обаче остава ограничен, а затлъстяването и липсата на физическа активност продължават да се увеличават.
„Основният дефицит вече не е в знанията, а в разликата между това, което знаем, и това, което правим“, се посочва в доклада на СЗО.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Не е предупреждение
Коментиран от #7
17:03 09.07.2026
2 честен ционист
17:03 09.07.2026
3 Много ясно, че ще се удвоят!
Коментиран от #10
17:03 09.07.2026
4 Директора👨✈️
17:05 09.07.2026
5 УдоМача
17:11 09.07.2026
6 Тома
17:13 09.07.2026
7 Мнение
До коментар #1 от "Не е предупреждение":Точно!
СЗО Е ЧАСТ ОТ ПРОБЛЕМА СЪС ЗДРАВЕТО НА ЧОВЕЧЕСТВОТО!
МОМЕНТАЛЕН ПАНДИЗ ЗА СЛУГИТЕ НА ЗЛОТО В СЗО И ВСИЧКИ ДР ПОДОБНИ ОРГАНИЗАЦИИ!!!
17:29 09.07.2026
8 ВЕСЕЛЯК
17:38 09.07.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Механик
До коментар #3 от "Много ясно, че ще се удвоят!":Малко хора си дават сметката, че живеем на една планета и разполагаме само с това което има на нея. А повечето и ресурси вече сме прахосали безвъзвратно. Представете си какво ще стане когато няма от къде вече да се изкопаят метали, когато земята изтощена и отровена спре да ражда, когато няма какво да се яде? А това предстои колкото и да не ни се вярва.
А сега си представете, ако в целия свят има само един магазин и неговите рафтове са празни, какво ще си купите дори и да имате страшно много пари?
Е, сега тия които имат страшно много пари, ползват тия средства за да премахнат конкуренцията (нас). Така за тях ще остане повече и родовете им ще могат да се възпроизвеждат по-дълго.
За това ИИ ще замени постепенно човека. Защото ИИ не яде, не взима болнични, не се изморява, не м у трябва пенсия и пр. И когато машините станат съвсем автономни, тогава човека съвсем ще стане ненужен за ОНИЯ с многото пари. Е, сега леко полеко ни намаляват, а когато станат както им се иска, тогава съвсем ще ни премахнат.
Коментиран от #12
17:46 09.07.2026
11 мдаа
17:49 09.07.2026
12 НОЙ
До коментар #10 от "Механик":До коментара механик
Господин Механик , не внушавайте страховете си на всички прочетете Библията е моят приятелски съвет и ще спрете да се притеснявате от внушенията които Холивуд ви предлага
Но все пак ще си позволя да добавя още нещо - Това което не разбирате в момента се казва Божи промисъл , подобието не може да победи твореца и тези които се борят срещу човечеството за да се обявят за живи богове в даден момент, тези са всъщност няма да ги бъде.
17:58 09.07.2026