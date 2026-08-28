Уролози от цял свят идват в София, за да се обучават

Когато един мъж търси лечение на увеличена простата, изборът на лекар не би трябвало да се основава само на това кой е най-близо до дома му. В урологията опитът, техниката и достъпът до най-съвременните методи могат да имат значение за целия ход на лечението. Има един интересен факт, който много български пациенти вероятно не знаят: в Хил клиник се провеждат международни обучения по HoLEP - съвременен метод за хирургично лечение на доброкачествено увеличена простата и уролози от различни държави идват в София, за да наблюдават и усвояват лазерната операция на простата. През август в България дойдоха уролози от Бразилия, Ирак, Чили и Гърция ( Проф. д-р Харалампос К. Мамулакис, д-р Луис Енрике Бастос Мендес, д-р Матиас Рохас Аравена, д-р Гилфред Канутo Перейра, д-р Ахмед Турки Обейд Алмсархад, д-р Али Хади Сабхан Алафлуги, д-р Раад Ал-Караауи, д-р Хайдер Исмаел Джавад, д-р Хайдер Ахмед Муса Абуалмаали, д-р Сафаа Гатеа Мезбан Алмесаеди).

Д-р Георги Георгиев, д.м., е международен обучител по лазерна енуклеация и от 2023 г. споделя своя опит с чуждестранните уролози. Това не е просто обучение в конферентна зала с презентации, а лекарите наблюдават реални операции на живо, проследяват оперативната техника и обсъждат конкретни клинични случаи. Именно това е една от отличителните характеристики на Хил клиник – място, в което опитът не просто се използва за лечение на пациенти, а се предава на широк кръг специалисти. Гостуващите уролози бяха удивени от бързината, с която се извършва хирургичната намеса, от абсолютната безкръвност на операциите и голямата им ефективност.

Български лекари, от които се учат лекари от чужбина

Д-р Георгиев има научна степен в областта на урологията, богат опит в лазерната хирургия на простатата и е сред специалистите, които активно развиват и популяризират техниките за лазерна енуклеация. Той е участвал и в международни демонстрации на живо, включително представяне на MiLEP пред урологичната общност. В Хил клиник се извършват лазерни енуклеации и при значително увеличени простати (дори над 180-200 куб. см.) без разрез. Отстранената тъкан може да бъде изпратена за хистологично изследване.

Какво означава това за мъжете с увеличена простата?

Слабата струя, честото нощно ставане, трудното започване на уринирането, усещането за непълно изпразване на пикочния мехур или задържането на урина не са нещо, което трябва просто да приемем като „нормално за възрастта“.

Съвременната урология разполага с решения, които могат да бъдат значително по-щадящи от класическата отворена операция, а изборът на метод трябва да бъде съобразен с обема и анатомията на простатата, симптомите, състоянието на пикочния мехур и общото здравословно състояние на пациента.

Фактът, че специалисти от други държави идват в България, за да се обучават именно в тази техника, е показателен за нивото на експертиза, което се развива в Хил клиник. А за българския пациент това означава нещо много конкретно: световната урологична практика не е само нещо, което четем в чуждите медицински сайтове – част от нея се случва тук, в София.

При увеличена простата, проблеми с уринирането или въпроси относно подходящото лечение, консултацията със специалист е първата стъпка.