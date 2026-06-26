Уролози от 5 държави са в София, за да се учат от български лекар как се оперира простата

Тази седмица в операционната на столичната Хил клиник е по-населено от обикновено: уролози от пет различни държави наблюдават на живо лазерни операции на простата, задават въпроси след всяка процедура и се учат от двама от водещите специалисти по HoLEP в света. Единият от тях е българин. Д-р Георги Георгиев д.м. и неговият испански колега д-р Фернандо Гомес Санча са домакини на поредното международно обучение на HoLEP Академията в Хил клиник. Сред участниците тази седмица са д-р Игнасио Изкуердо, д-р Илан Клейн, д-р Феликс Ясинов, д-р Камила Азилгареева и д-р Владислав Петров — уролози, пристигнали специално в София, за да усвоят техниката на лазерна енуклеация на простатата.

Обратен поток: чужденците идват тук

В България сме свикнали с друга посока, пациентите и специалистите да пътуват навън за лечение или обучение. Това, което се случва в Хил клиник, е точно обратното и е забележително. Д-р Георгиев е международен обучител по HoLEP от 2023 г. Това признание, което се дава само на хирурзи с доказан обем операции, отлични резултати и способност да предават знанието. Заедно с д-р Санча, испанец с над 10 000 извършени HoLEP процедури и над 600 обучени уролози от 60 държави, те провеждат четиридневен интензивен курс, в който теорията е само отправна точка. Всеки ден включва наблюдение на реални операции, коментирани в реално време от оперирания хирург. Въпросът „защо" се случва едновременно с „как". Добавят се анатомични лекции, технически сесии с холмиум лазер Quanta Cyber Ho Magneto 150W, разбор на сложни случаи и обсъждане на усложнения. Именно лазерът е ключова подробност: Quanta System е един от световните лидери в медицинските лазери и партньорството с Хил клиник за тази академия е само по себе си знак за качеството на центъра.

Защо HoLEP е трудна техника и защо си заслужава

Лазерната енуклеация на простатата е смятана за технически най-взискателния метод за отстраняване на аденом. При нея се работи в много близост до сфинктера, отговорен за волевото задържане на урина. Тънката граница между пълно отстраняване на тъканта и запазване на континенцията е именно това, което се предава от ментор на обучаем. Когато техниката е усвоена добре обаче, резултатите са трайни. За разлика от по-старите методи, при HoLEP не остава тъкан, която да се разрасне отново. Пациентът се оперира веднъж и завинаги се радва на нормално уриниране.

Какво означава това за мъжете в България

Присъствието на международна академия в София означава нещо конкретно за всеки мъж над 50 с оплаквания от простатата: лечението, което получавате тук, е на нивото на водещите европейски центрове. То не е "внесено отвън", а е развито, усъвършенствано и преподавано тук. Ако имате затруднено уриниране, чести позиви нощем, усещане за непълно изпразване на мехура, уролозите съветват да не отлагате прегледа.

За информация и запазване на час в столичната Хил клиник: 02 439 31 31