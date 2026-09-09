България изпраща водещ уролог на престижен международен форум

Урологът от Хил клиник д-р Георги Георгиев д.м. получи специална покана да участва като гост-хирург и лектор в 16-ото издание на международната конференция „Progress in Uro-Oncology“, която ще се проведе на 24–26 септември 2026 г. в Клуж-Напока, Румъния.

Поканата идва от организационния комитет на престижния медицински форум и е отправена лично към д-р Георгиев от проф. д-р Йоан Коман и проф. д-р Николае Кришан – утвърдени имена в областта на урологията и организатори на международното събитие.

Д-р Георгиев ще участва в конференцията в две от най-престижните роли за един хирург: като Guest Surgeon и Speaker, което означава не просто присъствие на форума, а активно участие в научната и практическата му програма.

Това е признание за професионалния му опит и приноса му към развитието на съвременната урология, особено в областта на минимално инвазивните и лазерни хирургични техники. Като гост-хирург той ще има възможност да демонстрира своята експертиза като извърши лазерна енуклеация на пациент с увеличена простата в реално време пред международна аудитория от специалисти, а като лектор ще сподели знания и практически опит с колеги от различни страни.

Когато българската урология излиза на международната сцена

Международните урологични форуми са мястото, на което се представят най-новите тенденции в диагностиката и лечението на заболяванията на пикочно-половата система, обсъждат се сложни клинични случаи и се обменя опит между водещи специалисти. Поканата към д-р Георгиев като гост-хирург и лектор е особено показателна за нивото му като уролог и уменията му в сложната техника "лазерна енуклеация на доброкачествено увеличена простатна жлеза". Българските пациенти са привилигировани да имат достъп до лекар с такова високо професионално признание от страна на международната урологична общност в София, в Хил клиник.

За нашата медицина това е и възможност експертизата, натрупана у нас, да бъде представена пред професионална аудитория извън страната и да повиши реномето ни в световен план.

Три дни, посветени на бъдещето на урологията

16-ото издание на „Progress in Uro-Oncology“ ще се проведе от 24 до 26 септември в Клуж-Напока. Форумът събира специалисти, които работят в една от най-бързо развиващите се области на съвременната медицина, а именно урологията и урологичната онкология.