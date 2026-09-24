Xiaomi потвърди международната поява на новите си флагмани

Само денонощие след бляскавата премиера в Китай, ръководството на Xiaomi официално потвърди международния дебют на новата си флагманска серия, макар маркетинговите стратегии на отделните пазари да подсказват леки разминавания в наличността на самите модели.

В официално видеообявление главният маркетинг директор на Xiaomi, Сюй Фей, заговори за световен пазарен старт на цялата Xiaomi 18 Pro серия, визирайки както стандартния флагман, така и по-големия му брат. Интересен детайл обаче привлече вниманието на наблюдателите, след като официалният индийски профил на марката в социалната мрежа X насочи комуникацията си изцяло и единствено към базовия Xiaomi 18 Pro. Този подход оставя сериозни съмнения дали екстремният Pro Max вариант изобщо ще се появи на индийския пазар, или компанията ще го запази за други ключови международни територии като Европа, където потребителите традиционно търсят максималните технически спецификации.

Припомняме, че стандартният Xiaomi 18 Pro идва с компактен за класа си 6.4-инчов LTPO AMOLED екран с резолюция 1120x2436 пиксела, 120Hz опресняване и пикова яркост от 4 000 нита, докато на гърба си носи втори 2.7-инчов дисплей. Хардуерното сърце е новото поколение чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 6, комбиниран с до 16GB RAM и софтуерен пакет от Android 17 с интерфейс HyperOS 4. Фотографските възможности разчитат на впечатляваща тройна Leica камера с два 200-мегапикселови сензора (основен с OIS и перископен телефото с 3.2x зум), съчетани с 50-мегапикселова ултраширокоъгълна и 50-мегапикселова селфи камера. Автономността се осигурява от масивна 7 000 mAh батерия с поддръжка на 100W кабелно и 50W безжично зареждане, защитена от прах и вода по стандарта IP68.

От друга страна, по-големият Xiaomi 18 Pro Max разширява мащабите с 6.9-инчов основен екран с резолюция 1208x2624 пиксела и по-обширен 2.9-инчов помощен панел на гърба. Под капака му тук работи още по-мощният Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 SoC, а енергийният запас е поверен на гигантска силициево-въглеродна батерия с капацитет от цели 8 500 mAh. Дали европейските потребители ще могат да се възползват и от двете устройства едновременно предстои да стане ясно с наближаването на официалните регионални премиери.