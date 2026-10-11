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Инжекционните грипни ваксини се очакват в края на октомври
  Тема: Съветите на специалиста

Инжекционните грипни ваксини се очакват в края на октомври

11 Октомври, 2026 10:29 307 2

  • грипни ваксини-
  • ваксинация-
  • христиана бацелова-
  • министерство на здравеопазването-
  • rsv

Забавянето засяга националните програми и аптечната мрежа. В началото на октомври в България са налични назални ваксини за деца

Инжекционните грипни ваксини се очакват в края на октомври - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Първите количества инжекционни ваксини срещу грип се очаква да пристигнат в България в края на октомври. Забавянето засяга както националните програми, така и доставките за аптечната мрежа, съобщи Министерството на здравеопазването.

Темата беше поставена от епидемиолога доц. д-р Христиана Бацелова в ефира на bTV. „По-скоро трябва да ни притеснява фактът, че вече отиваме към средата на октомври, а все още няма внос на инжекционни ваксини срещу грип“, каза тя.

По думите ѝ забавянето затруднява достъпа до имунизация на хора с хронични заболявания и на бременни. „През октомври ние все още не можем да ваксинираме нашите пациенти с хронични заболявания, бременните“, посочи Бацелова.

Производството е започнало по-късно

Министерството на здравеопазването посочва като причина промени в състава на грипните ваксини за Северното полукълбо през сезон 2026/2027 г. В състава са включени три нови ваксинални щама съгласно препоръките на Световната здравна организация, а щамът на грипен вирус тип B е бил определен на по-късен етап. Това е отложило началото на производството.

От здравното ведомство уточняват, че сходни затруднения се наблюдават и в други държави от Европейския съюз, Северна Америка и Азия. Първите количества за България са планирани за края на октомври, като се очаква те да бъдат предоставени на изпълнителите по националните програми и на аптечната мрежа.

Назалните ваксини за деца вече са налични

Имунизациите срещу грип при деца започнаха на 5 октомври с назална ваксина. Доставени са 75 000 дози, като 47 504 от тях са осигурени по Националната програма за ваксинопрофилактика на сезонния грип при деца за периода 2026–2030 г. Останалите количества са предназначени за аптеките.

Това е първата година, в която програмата обхваща безплатна имунизация на деца. Назалната ваксина е част от кампанията за деца, докато инжекционните доставки се очакват по-късно.

Бацелова съобщи още, че все повече бременни проявяват интерес към ваксина срещу RSV. По думите ѝ акушер-гинеколозите я препоръчват през третия триместър, за да може новороденото да получи пасивен имунитет срещу вируса през първите месеци след раждането.

Източници: btvnovinite.bg, bntnews.bg


София / България
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    Само без "задължителни ваксини" ! НИКОЙ НЕ МОЖЕ ДА ВИ ЗАДЪЛЖИ ДА ПРИЕМЕТЕ НЕИЗВЕСТНА НА ВАС СУБСТАНЦИЯ В ОРГАНИЗМА СИ.

    10:35 11.10.2026

  • 2 Перо

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    Грипният щам е още неизвестен, но ваксините са вече готови!

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