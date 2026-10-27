Противогрипните ваксини вече стигат до личните лекари

Първите 150 000 противогрипни ваксини по националните програми вече се разпределят поетапно към кабинетите на общопрактикуващите лекари. Предстои имунизирането на пациентите, включени в списъците за безплатна ваксинация.

Общопрактикуващият лекар д-р Гергана Николова заяви пред NOVA NEWS, че е получила дозите за своя кабинет. По думите ѝ забавянето на доставките няма да попречи на ваксинацията на всички пациенти, заявили желание.

„Нека да имат малко търпение, да имат и доверие в системата, да имат доверие на своите лични лекари и да знаят, че тези, които са заявили, ще им бъде поставена ваксина“, призова д-р Николова.

Тя посочи, че все още има време за имунизация преди очакваното активно разпространение на грипа. Около две седмици са необходими след поставянето на ваксината, за да се изработят антитела срещу включените в нея щамове.

Как са разпределени първите дози

Според Министерството на здравеопазването първата доставка включва 16 000 дози за деца, 84 000 за хора на и над 65 години и 50 000 за хора на и над 75 години. В материала на NOVA е посочено, че дозите за хората на и над 65 години са 85 000, но официално публикуваните данни на здравното министерство сочат 84 000.

Доставено е цялото договорено количество от 50 000 дози за хората на и над 75 години. През ноември се очаква страната да получи още 300 000 дози по двете национални програми.

Част от хората са потърсили ваксина в Гърция

Забавянето е накарало някои българи да пътуват до Гърция, където са се имунизирали срещу заплащане. Д-р Николова не препоръчва тази практика, тъй като пациентите, включени в списъците на личните лекари, може вече да са получили ваксина и това да доведе до разминаване в заявените количества.

Останалите противогрипни ваксини за аптечната мрежа се очаква да пристигнат около 9 ноември. Д-р Николова се обяви против поставянето на ваксини в аптеките, като заяви, че имунизацията трябва да бъде предшествана от преглед и оценка на здравословното състояние.

Забавянето на инжекционните ваксини беше свързано с производствени затруднения след промени в състава на препаратите за сезон 2026/2027 г.