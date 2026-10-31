ЦИК: Повторно гласуване с машина е възможно при грешка

Избирателите могат да гласуват повторно с машина, ако на екрана се появи съобщение „Вашият глас е отменен“ или бъде отчетена друга грешка, при която вотът не е записан от устройството. Това е записано в нови методически указания на Централната избирателна комисия.

До указанията се стига, след като машини в няколко области не са отчели подадени гласове, въпреки че са разпечатвали разписки. Случаите поставиха въпроса дали избирателят е упражнил правото си на вот, когато машината е приключила процедурата, но не е регистрирала избора.

Какво предвиждат указанията

„В случай на съобщение „Вашият глас е отменен“ или друго съобщение за грешка, то гласът не е отчетен на машината и избирателят може да гласува повторно“, гласи текстът на указанията.

Така повторното гласуване е обвързано не с наличието на разпечатана разписка, а с това дали машината е отчела гласа. При съобщение за отменен вот или друга грешка избирателят трябва да може да повтори процедурата с устройството.

Указанията все още не са публични

Новите правила са предоставени на БНТ, но към публикацията не са качени на интернет страницата на ЦИК. На сайта на комисията са публикувани общите решения и методически указания за работата на секционните комисии при машинно гласуване, но конкретният текст за повторен вот при съобщение „Вашият глас е отменен“ не е наличен в публичната версия.

Това означава, че при възникване на подобна грешка решаващо е какво показва машината и дали вотът е отчетен. Ако устройството съобщи, че гласът е отменен или е възникнала друга грешка, избирателят може да поиска да гласува повторно с машина.

Източници: bntnews.bg