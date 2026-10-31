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ЦИК: Повторно гласуване с машина е възможно при грешка
  Тема: Избори

ЦИК: Повторно гласуване с машина е възможно при грешка

31 Октомври, 2026 15:24 463 6

  • машинно гласуване-
  • цик-
  • президентски избори-
  • изборни правила-
  • избори

Избирателят може да гласува отново, ако машината покаже, че вотът е отменен или отчете друга грешка

ЦИК: Повторно гласуване с машина е възможно при грешка - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Избирателите могат да гласуват повторно с машина, ако на екрана се появи съобщение „Вашият глас е отменен“ или бъде отчетена друга грешка, при която вотът не е записан от устройството. Това е записано в нови методически указания на Централната избирателна комисия.

До указанията се стига, след като машини в няколко области не са отчели подадени гласове, въпреки че са разпечатвали разписки. Случаите поставиха въпроса дали избирателят е упражнил правото си на вот, когато машината е приключила процедурата, но не е регистрирала избора.

Какво предвиждат указанията

„В случай на съобщение „Вашият глас е отменен“ или друго съобщение за грешка, то гласът не е отчетен на машината и избирателят може да гласува повторно“, гласи текстът на указанията.

Така повторното гласуване е обвързано не с наличието на разпечатана разписка, а с това дали машината е отчела гласа. При съобщение за отменен вот или друга грешка избирателят трябва да може да повтори процедурата с устройството.

Указанията все още не са публични

Новите правила са предоставени на БНТ, но към публикацията не са качени на интернет страницата на ЦИК. На сайта на комисията са публикувани общите решения и методически указания за работата на секционните комисии при машинно гласуване, но конкретният текст за повторен вот при съобщение „Вашият глас е отменен“ не е наличен в публичната версия.

Това означава, че при възникване на подобна грешка решаващо е какво показва машината и дали вотът е отчетен. Ако устройството съобщи, че гласът е отменен или е възникнала друга грешка, избирателят може да поиска да гласува повторно с машина.

Източници: bntnews.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 🦉🦉🦉🦉

    5 0 Отговор
    ЦИрК , готови ли сте с "ала-бала- та"🤔❓
    За един дето каза това, а сега си пусна брада, а жена му е в една фирма с един друг дето прави едни неща, дето дариха едни 100 000€ като джобни на един кандидат ми е думата😉

    15:30 31.10.2026

  • 2 Методи

    2 0 Отговор
    Методът на проф. Нагласов и Налучкин

    15:30 31.10.2026

  • 3 Конспиратор

    2 0 Отговор
    ---Това означава, че при възникване на подобна грешка решаващо е какво показва машината и дали вотът е отчетен.----
    Машината избира, а избирателите я обслужват :) :(
    Мащабите на химикалката за баче Цено, не могат да се сравняват с възможностите на компютризираната машина. (през лаптоп може да си поприсвоите криптовалута в мащаби за милиарди долари)

    15:31 31.10.2026

  • 4 за доверие в изборите

    1 0 Отговор
    Инцидента с 14 изборни машини е успешен тест на софтуер за пробно неотчитане в паметта на разпечатена разписка и за следващите избори може да бъде повсеместно въведен.
    По-ефективна иновация би било да пробват и обратния вариант - да отчита в паметта гласуване без разпечатване на разписки.

    15:40 31.10.2026

  • 5 Мдаа

    1 0 Отговор
    Ако при първо гласуване машината насочи вота не където трябва , възможно е повторно гласуване за корекция !

    16:01 31.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

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