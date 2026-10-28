Недостигът на противогрипни ваксини оставя рискови групи без избор

България посреща сезона на грипа с недостиг на инжекционни противогрипни ваксини в аптеките. Препаратите за свободна продажба все още липсват, докато личните лекари започват да получават поетапно количествата по националните програми. Министерството на здравеопазването съобщи, че първите 150 000 дози по програмите вече са доставени в страната.

Причината за забавянето е свързана с производството. Министерството на здравеопазването е било уведомено на 29 септември, че доставките ще се забавят заради промени в състава на ваксините за сезон 2026/2027 г. В него са включени три нови щама, а щамът на грипен вирус тип B е определен по-късно. Като допълнителен фактор е посочено и повишеното търсене на ваксини в световен мащаб.

Какво е налично по безплатните програми

От доставените количества 50 000 дози Efluelda са предназначени за хора на и над 75 години. Осигурени са и 84 000 дози Vaxigrip за хората на и над 65 години, както и 16 000 инжекционни ваксини Vaxigrip за деца.

Останалите 300 000 дози Vaxigrip, договорени по двете национални програми, се очаква да бъдат доставени в складовете на дистрибутора между 9 и 13 ноември. По думите на епидемиолога доц. д-р Христиана Бацелова наличните количества за деца са предвидени за около 19% от пациентите във всяка лекарска листа. Това означава, че програмата няма да обхване всички деца и всички хора над 65 години.

„Това не означава, че ще бъдат обхванати всички в тази възраст“, заяви Бацелова пред bTV. Тя уточни, че инжекционните ваксини за деца са предназначени, наред с други случаи, за тези, на които не може да бъде поставена назална ваксина.

Кои хора остават без достъп

Според Бацелова сред засегнатите са бременните и хората с хронични заболявания на възраст между 18 и 65 години. За тях, по думите ѝ, в момента практически няма възможност за имунизация в България, освен да потърсят ваксина в чужбина.

„Някои от производителите съобщиха, че имат производствен проблем с количествата. От друга страна обаче виждаме, че в съседни на нас държави ваксини има отдавна, и то на свободния пазар“, каза доц. д-р Христиана Бацелова.

В Гърция противогрипните ваксини се поставят и в аптеките от фармацевти, преминали специално обучение. По информация, получена от пациенти на Бацелова, цената на доза е между 16 и 18 евро в зависимост от вида, като поставянето обикновено не се заплаща отделно. Данни за налични количества в гръцките аптеки са публикувани и от „Дойче веле“.

Търсят се допълнителни доставки

Бацелова е уведомила европейския Борд по ваксинации за ситуацията в България. Тя заяви, че предстои обсъждане на причините за недостига и на възможностите да не се допуска повторение през следващите сезони.

Изпълнителната агенция по лекарствата проучва съвместно с Европейската агенция по лекарствата дали други държави членки могат да пренасочат част от наличните си дози към България. Самата Бацелова уточни, че европейският борд няма правомощия да разпределя ваксини, но може да настоява за действия пред регулаторните органи и да посредничи при контактите с фармацевтичните компании.

Източници: btvnovinite.bg, amp.dw.com, nova.bg