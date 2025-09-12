Кардиолог разкри защо е по-добре да изчакате с първото кафе след събуждане

Сутрешното кафе е ритуал за милиони, но знаете ли, че времето, в което го пиете, може да промени целия ви ден? Известният кардиолог д-р Аурелио Рохас споделя ценен съвет, който може да ви помогне да се възползвате максимално от любимата напитка, съобщава Deia.

Според д-р Рохас, веднага след като отворим очи, тялото ни преживява естествен прилив на кортизол – хормонът, който ни подготвя за активност и ни зарежда с енергия. Ако посегнем към кафето в този момент, кофеинът няма да има желания дълготраен ефект, а напротив – ще усетим краткотрайно ободряване, последвано от неочакван спад в енергията.

„Най-доброто, което можете да направите, е да изчакате поне час, дори час и половина, преди да изпиете първата си чаша кафе“, съветва специалистът. Така ще позволите на кортизола да се понижи естествено, а кофеинът ще ви даде истински тласък, когато наистина имате нужда от него.

Д-р Рохас препоръчва плавен преход към този навик – ако досега сте пиели кафе веднага след ставане, започнете да отлагате с 15-20 минути всеки ден, докато достигнете оптималния интервал. През това време е добре да изпиете чаша вода, да се насладите на слънчевите лъчи и да закусите с нещо богато на протеини и фибри. Така ще дадете на организма си необходимата хидратация и енергия за успешен старт на деня. Следвайте този прост, но ефективен трик и ще усетите разликата – повече енергия, по-добро настроение и по-стабилна концентрация през целия ден.