Новини
Здраве »
Хранене и тренировки »
Диетолог: Колкото по-тъмно и горчиво е кафето, толкова е по-вредно

Диетолог: Колкото по-тъмно и горчиво е кафето, толкова е по-вредно

18 Септември, 2025 12:29 504 5

  • диетолог-
  • кафе-
  • вредно-
  • тъмно-
  • горчиво

„Доброто кафе трябва да има плодови, цитрусови нотки и лека киселинност“, казва Паула Серано

Диетолог: Колкото по-тъмно и горчиво е кафето, толкова е по-вредно - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Диетоложката Паула Серано заяви, че макар кафето да е здравословно, хората забравят за основния проблем на напитката, пише El Periodico De España.

Както отбеляза Серано, любителите на кафе имат 12% по-нисък риск от смърт от каквато и да е причина. Важно е обаче да се помни, че кафеените зърна се пекат по време на производството. При температури над 120°C се отделя акриламид – вещество, признато за канцероген. Това може да доведе до мускулна слабост, изтръпване на ръцете и краката, нестабилност и проблеми с координацията, обясни специалистката.

Колкото по-тъмно и по-горчиво е кафето, толкова по-изгоряло е и следователно вредно, според лекарката. Затова тя настоятелно препоръчва леко печено кафе без добавки.

"Трябва да се избягва обаче разтворимото кафе и кафето, приготвено по метода torrefacto (печено със захар), подчерта Серано.

„Доброто кафе трябва да има плодови, цитрусови нотки и лека киселинност“, заключи тя.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 1488

    2 0 Отговор
    агент купър от туин пийкс го пие черно като полунощ, значи и аз тъй
    нищо че не пия кафе

    12:33 18.09.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Пич

    1 0 Отговор
    Само веднъж , сутрин ! Но двойно и по силно от природна стихия !

    12:36 18.09.2025

  • 4 Тъкмо ще гледам по-малко !

    1 0 Отговор
    Тъкмо ще гледам по-малко !

    Мизерията на Този Свят !

    12:42 18.09.2025

  • 5 И откъде

    1 0 Отговор
    идва този акриламид. Ааа, от конкуренцията, която слага акрилна боя и амидна киселина в кафето което печем във фурната в къщи.

    12:45 18.09.2025