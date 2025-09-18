Диетолог: Колкото по-тъмно и горчиво е кафето, толкова е по-вредно

Диетоложката Паула Серано заяви, че макар кафето да е здравословно, хората забравят за основния проблем на напитката, пише El Periodico De España.

Както отбеляза Серано, любителите на кафе имат 12% по-нисък риск от смърт от каквато и да е причина. Важно е обаче да се помни, че кафеените зърна се пекат по време на производството. При температури над 120°C се отделя акриламид – вещество, признато за канцероген. Това може да доведе до мускулна слабост, изтръпване на ръцете и краката, нестабилност и проблеми с координацията, обясни специалистката.

Колкото по-тъмно и по-горчиво е кафето, толкова по-изгоряло е и следователно вредно, според лекарката. Затова тя настоятелно препоръчва леко печено кафе без добавки.

"Трябва да се избягва обаче разтворимото кафе и кафето, приготвено по метода torrefacto (печено със захар), подчерта Серано.

„Доброто кафе трябва да има плодови, цитрусови нотки и лека киселинност“, заключи тя.