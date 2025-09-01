Новини
4 здравословни храни, с които да замените чипсовете и снаксовете

1 Септември, 2025 19:31 693 1

Чипсовете и снаксовете може да са апетитно изкушение, но крият рискове за здравето. Ето с какво да ги замените

Снимки: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Любителите на солените изкушения често посягат към пакет чипс или друг бърз снакс, без да се замислят за последствията. Високото съдържание на сол, наситени мазнини и изкуствени добавки превръща тези продукти в сериозна заплаха за здравето, особено при редовна консумация. Добрата новина е, че има достатъчно здравословни и достъпни алтернативи, които могат да задоволят желанието за нещо хрупкаво и вкусно, без да натоварват организма.

1. Домашен зеленчуков чипс

Един от най-популярните заместители на чипса са зеленчуковите чипсове, приготвени у дома. Сладък картоф, тиквички, моркови или цвекло, нарязани на тънки филийки и изпечени във фурната с малко зехтин и подправки, предлагат същата хрупкавост, но с пъти по-малко калории и вредни мазнини. Подобен ефект може да се постигне и с чипс от кейл – листата на кейла, изпечени до златиста хрупкавост, са богати на витамини и антиоксиданти.

2. Ядки

Ядките и семената са друга отлична алтернатива. Бадеми, лешници, орехи или слънчогледови семки, консумирани в умерени количества, осигуряват полезни мазнини, протеини и минерали. За тези, които предпочитат по-соления вкус, печени нахутени зърна със зехтин и подправки са интересен и хранителен вариант.

3. Сушени плодове

Плодовите чипсове също набират популярност. Изсушени ябълки, банани или круши предлагат сладка алтернатива на традиционните снаксове и могат да се приготвят лесно у дома в дехидратор или фурна. Сушените плодове в търговската мрежа често са допълнително подсладени със захар, но у дома може да си ги приготвите без излишни добавки. Когато се комбинират с малко канела или какао, те се превръщат в здравословен десерт.

4. Зеленчуци и хумус

За любителите на дипове и сосове, зеленчуковите пръчици от моркови, краставици или целина, поднесени с хумус, са едновременно питателни и засищащи. Те осигуряват фибри, витамини и минерали, като същевременно задоволяват желанието за нещо за похапване между основните хранения.

Заместването на чипсовете и снаксовете с по-здравословни варианти не означава компромис с вкуса. Напротив – много от тези алтернативи предлагат богати аромати и разнообразие, които липсват в индустриално произведените храни. А за хората, които се стремят към по-балансиран начин на живот, тези избори са малка, но важна стъпка към по-добро здраве и повече енергия в ежедневието.


