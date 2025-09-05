Запознаваме ви първи с най-новото BMW: С Neue Klasse iX3 баварците променят играта

Мюнхен, Германия. Екип на mobile.bg от мястото на събитието.

Първият модел от Neue Klasse на BMW е вече реалност. Електрическият Sports Activity Vehicle, наречен iX3, току що бе показан за първи път, а екип на mobile.bg е на мястото на събитието в германския град Мюнхен. Първите ни впечатления от най-новото BMW са, че това е повече от просто пореден нов модел в гамата на баварците.

Този кросоувър дава старт на една нова архитектура, която ще бъде в основата на бъдещите автомобили на компанията, независимо от тяхното задвижване. А конкретно с този модел, BMW се стреми да дефинира изцяло нов подход към електрификацията, дигитализацията и цялостната устойчивост, като се позиционира като пряк конкурент на модели като Tesla Model Y и Audi Q6 e-tron.

Един от най-важните аспекти на новия iX3 е неговата изцяло нова електронна и софтуерна архитектура. Тя е базирана на четири мощни „супермозъка“, които контролират динамиката на движение, автоматизираното шофиране, инфотейнмънта и комфортните функции. Един от тези "мозъци" е наречен "Heart of Joy" и отговаря за управлението на задвижването, като обещава нови нива на динамика и прецизност.



Изпълнителният директор на BMW - Оливер Ципсе

Екстериор

Дизайнът на iX3 бележи началото на нов дизайнерски език за BMW. Той се отличава с елегантни, но и агресивни линии, които придават на кросоувъра внушително присъствие на пътя. Автомобилът разполага с компактни предни светлини и модерно LED осветление, което подчертава фалшивата решетка. Тя напомня за класическия BMW 2002, но е преосмислена с футуристичен подход. Задните светлини, от своя страна, са хоризонтална интерпретация на традиционната "L"-образна форма. iX3 бе представен лично от главният изпълнителен директор на BMW, Оливер Ципсе,и дизайнерът на марката Ейдриън ван Хойдонк.



Главният дизайнер на BMW - Ейдриън ван Хойдонк

Интериор

В интериора, фокусът е върху дигитализацията и минимализма. Водачът и пътниците ще бъдат посрещнати от изцяло новата система "BMW Panoramic iDrive" и "BMW Operating System X". Тя е базирана на огромен 17.9-инчов сензорен дисплей, който се простира от край до край на арматурното табло. Информацията се показва на ниско разположена повърхност в долната част на предното стъкло чрез триизмерна проекция. Това е нов подход, който се стреми да осигури интуитивно управление, без да се налага водачът да отклонява поглед от пътя, докато изкуственият интелект подпомага различни функции.



Двигател, батерия и платформа

Новото BMW iX3 използва технологията BMW eDrive от шесто поколение, която включва високоефективни електромотори и иновативни високоволтови батерии с цилиндрични клетки, както и 800-волтова технология. Автомобилът се задвижва от два електромотора, които осигуряват системна мощност от 345 кВт (469 к.с.) и въртящ момент от 645 Нм. Това позволява ускорение от 0 до 100 км/ч за 4,9 секунди и максимална скорост от 210 км/ч.

Електрическото задвижване на четирите колела се състои от синхронен електромотор с електрическо възбуждане на задния мост и нов асинхронен двигател на предния мост. Енергийната плътност на клетъчно ниво е с 20% по-висока в сравнение с предишното поколение, а скоростта на зареждане е увеличена с 30%. С използваем енергиен капацитет от 108,7 кВтч, батерията осигурява пробег до 805 километра. Максималната зарядна мощност е 400 кВ, което позволява зареждане от 10% до 80% за 21 минути.

Технологията "eDrive" от шесто поколение осигурява пробег, който надхвърля 800 км. по WLTP, като батериите с цилиндрични клетки допринасят за 30% по-голям пробег. Електромобилът разполага с 800-волтова архитектура, която позволява зареждане с мощност до 400 кВт. Тази комбинация от голям пробег и бързо зареждане е ключова за успеха на модела. От компанията обявиха, че ще са необходими само 10 минути, за да се добавят над 350 км. пробег, което е впечатляващо постижение.

Един от най-важните аспекти на платформата Neue Klasse е шестото поколение батерии на BMW. Новите цилиндрични клетки имат с 20% по-висока обемна енергийна плътност и са с 30% по-голям пробег в сравнение с предишното поколение. Освен това, те са с 50% по-евтини за производство, което ще направи електрическите автомобили на BMW по-достъпни. Цилиндричният дизайн подобрява ефективността и позволява по-бързо зареждане.

Новият iX3 предлага различни конфигурации на задвижване, за да отговори на нуждите на различните клиенти. Докато базовата версия разполага със задно задвижване, по-мощните варианти използват два електромотора, които осигуряват електрическо задвижване на четирите колела. Този подход гарантира отлично сцепление и динамика при всякакви условия. Максималната мощност на най-силната версия достига 600 к.с., което превръща iX3 в изключително бърз и пъргав кросоувър.



Производство

Производството на iX3 ще се осъществява в завода на BMW в Дебрецен, Унгария, от есента на 2025 година. Първоначално ще бъде пусната версията iX3 50 xDrive с двойно електрическо задвижване, а по-късно ще се предлагат и други версии, включително базов модел. Най-важните пазари за модела ще бъдат Европа и САЩ, а за Китай ще има специална версия, произвеждана в Шънян.

Актуализации по въздуха

Софтуерната архитектура на Neue Klasse е централизирана, което позволява безжични актуализации на софтуера. Това означава, че автомобилът ще става по-умен и ще получава нови функции с течение на времето. BMW iX3 ще бъде оборудван с най-новата версия на операционната система iDrive, която е напълно интегрирана с дигиталните услуги на компанията.



Въглероден отпечатък

И накрая, нещо, с което специалистите от BMW се гордеят много, но то едва ли интересува по-голямата част от потенциалните клиенти у нас. Освен технологичните и дизайнерски новости, BMW се фокусира и върху устойчивостта. Около една трета от новия iX3 е произведен от рециклирани материали. Според компанията, въглеродният отпечатък на модела е с 34% по-нисък в сравнение с предшественика му. Производството в завода в Дебрецен също се извършва изцяло с възобновяема енергия, което допълнително намалява екологичното въздействие.



Neue Klasse е не просто нова платформа, а израз на цялостната визия на BMW за бъдещето

С iX3 компанията иска да покаже, че може да създава автомобили, които са едновременно модерни, дигитално ориентирани, устойчиви и най-важното – запазват традиционното удоволствие от шофирането, което е тяхна запазена марка. Първоначалните ни впечатления са, че новото поколение автомобили на BMW изглежда обещаващо, а iX3 е само първата стъпка в тази смела трансформация.

