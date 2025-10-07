Ще се осмели ли BMW да пусне X9 - новият еталон в света на луксозните кросоувъри

Най-големият кросоувър в гамата на баварския автомобилен производител BMW в момента е луксозният пълноразмерен SUV X7, който действа като флагман сред SUV-овете на марката. През последните години обаче в автомобилната среда все по-активно се разпространяват слухове, че компанията подготвя още по-голям модел - истински „гигант“ под евентуалното име BMW X9. Именно той, според предположенията, може да се превърне в новото топ ниво в семейството X, съчетавайки пространство, мощност и престиж във възможно най-голям формат.

Интересът към темата беше подхранен от известния грузински дизайнер Георги Тедорадзе , който създаде серия от впечатляващи визуализации, демонстрирайки собствената си визия за бъдещото BMW X9 M. Тези дигитални рендери веднага предизвикаха резонанс в мрежата, тъй като показват автомобил, който би могъл да се превърне в истински „дворец на колела“.

На публикуваните изображения автомобилът има мощен и монументален външен вид, с огромна брандирана двойна радиаторна решетка, която хармонично се вписва в пропорциите на масивното купе. Тесните LED фарове подчертават модерния стил, а броните с вертикални дневни светлини добавят агресивност и спортна динамика. Задната част на кросоувъра е получила характерните за BMW светлини с форма на бумеранг, които наподобяват дизайна на моделите X4 и X6, както и мощна броня с декоративен дифузьор и четири ефектни ауспухови тръби, намекващи за възможна „М“ версия.

Ако BMW X9 наистина влезе в производство, той ще бъде пълноразмерен SUV, предназначен да се конкурира с американски супер SUV-ове като Cadillac Escalade, Lincoln Navigator и Jeep Grand Wagoneer, както и с европейски аналози, включително очакваните Audi Q9 и Mercedes-Benz GLS Maybach. По отношение на статуса и възможностите, X9 може да се превърне в истински флагман за BMW, съчетавайки премиум комфорт с висока динамика.

Що се отнася до техническата част, все още няма конкретни данни, но анализаторите предполагат, че X9 може да получи plug-in хибридно задвижване или дори изцяло електрическа версия. Въпреки това, за вариантите с емблемата на BMW M е вероятно да се запазят мощни бензинови двигатели, подобни на тези, инсталирани в новото поколение M5 - с електрификация под формата на допълнителен електродвигател, който подобрява производителността.

Концептуалният образ на X9 M, представен от Тедорадзе, е вид визуална фантазия, но е изцяло в духа на съвременното развитие на марката BMW, която активно разширява своята SUV гама и постепенно се насочва към електрифицирани технологии. В действителност, подобен автомобил би могъл да се превърне не само в символ на лукс, но и в демонстрация на това как компанията вижда бъдещето на големите SUV-та - с комбинация от мощност, високи технологии и безкомпромисен дизайн.

Така че, въпреки че BMW все още не е потвърдило официално X9, ясно е, че интересът към този флагмански SUV е изключително висок. И ако баварският автомобилен производител реши да го пусне в серийно производство, X9 може да се превърне в новия еталон в света на луксозните кросоувъри.