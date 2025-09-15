Новини
Авто »
Корейци ще правят конкурент на Ford Ranger

Корейци ще правят конкурент на Ford Ranger

15 Септември, 2025 17:05 372 0

  • kgm-
  • корея-
  • пикап-
  • ssang yong

KGM ще представи нов пикап с името Q300

Корейци ще правят конкурент на Ford Ranger - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

KG Mobility (KGM) разширява присъствието си на бързоразвиващия се световен пазар на средни пикапи с нов модел с кодово име Q300. Този нов пикап ще замести настоящия Rexton Sports, известен в международен план като Musso, и ще бъде част от плана на KGM да превърне името Musso в подмарка за електрически, хибридни и задвижвани с двигатели с вътрешно горене пикапи.

Наскоро представен във видеоклип, Q300 се отличава с по-здрав и агресивен дизайн. Предната част е с LED фарове, вдъхновени от Ford F-150 и BYD Shark, както и с решетка с пет слота в стила на Jeep с осветени ламели. Автомобилът има и масивни брони и обширна облицовка на каросерията с вградени жълти мигачи. Въпреки че интериорът не е показан, се очаква да разполага с петместна кабина и модерно цифрово арматурна табло.

Корейци ще правят конкурент на Ford Ranger

Очаква се Q300 да бъде произведен на базата на подобрена версия на рама на настоящия модел, с потенциална опция за хибридно задвижване. Пълното представяне се очаква в следващите месеци, а пускането на пазара на пикапа е планирано за 2026 година. След пускането си на пазара, новият пикап на KGM ще се състезава в сегмент с конкуренти като Ford Ranger, Toyota Hilux и новопредставения Kia Tasman.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ