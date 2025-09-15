Корейци ще правят конкурент на Ford Ranger

KG Mobility (KGM) разширява присъствието си на бързоразвиващия се световен пазар на средни пикапи с нов модел с кодово име Q300. Този нов пикап ще замести настоящия Rexton Sports, известен в международен план като Musso, и ще бъде част от плана на KGM да превърне името Musso в подмарка за електрически, хибридни и задвижвани с двигатели с вътрешно горене пикапи.

Наскоро представен във видеоклип, Q300 се отличава с по-здрав и агресивен дизайн. Предната част е с LED фарове, вдъхновени от Ford F-150 и BYD Shark, както и с решетка с пет слота в стила на Jeep с осветени ламели. Автомобилът има и масивни брони и обширна облицовка на каросерията с вградени жълти мигачи. Въпреки че интериорът не е показан, се очаква да разполага с петместна кабина и модерно цифрово арматурна табло.

Очаква се Q300 да бъде произведен на базата на подобрена версия на рама на настоящия модел, с потенциална опция за хибридно задвижване. Пълното представяне се очаква в следващите месеци, а пускането на пазара на пикапа е планирано за 2026 година. След пускането си на пазара, новият пикап на KGM ще се състезава в сегмент с конкуренти като Ford Ranger, Toyota Hilux и новопредставения Kia Tasman.