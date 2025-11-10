Подробно за новата Toyota Hilux, вече на ток, бензин и дизел

Най-популярният работен кон в автомобилния свят, Toyota Hilux, най-после показа изцяло новото девето поколение, което ще пристигне през 2026 година. Toyota представя пълно преработване, което пренася легендарния пикап в електрифицираното бъдеще, като запазва основната му здравина.

Начело на пускането на пазара е изцяло електрическият Hilux BEV, машина с два мотора, постоянно задвижване на четирите колела и литиево-йонна батерия с капацитет 59,2 kWh. Този първоначален вариант на електромобила е с прогнозен пробег от 240 км по WLTP. Макар и явно насочен към различна клиентела от дизеловия си събрат, BEV все пак успява да постигне завидна възможност за полезен товар от 715 кг и теглителна способност от 1600 кг.

Стилът на новия пикап се отличава от предишните модели с по-смел и по-ръбат дизайн, вдъхновен от Tacoma, с масивен надпис „TOYOTA“, който замества фирмения знак на предната броня. Моделът EV се отличава с характерна затворена горна решетка за аеродинамична ефективност, в контраст с традиционната решетка, необходима за вариантите с двигатели с вътрешно горене. Важна промяна за европейските пазари е, че Hilux ще се предлага само в популярната конфигурация с двойна кабина. Практичността е подобрена във всички аспекти с нова стъпенка на задната платформа и преработени странични стъпенки.

Вътре в интериора подобренията са съществени. Интериорът е напълно модернизиран, като дизайнът е вдъхновен от новия Land Cruiser с по-здрава и по-изправена естетика. Технологията най-накрая е актуализирана с конфигурация с два екрана, включваща 12,3-инчов цифров дисплей за водача и съответстващ 12,3-инчов централен мултимедиен сензорен екран. Важно е, че Toyota е запазила освежаващо функционално оформление, като е запазила широка гама от физически бутони за климатичен контрол и 4x4 хардуер, задоволявайки клиентите и минимизирайки търсенето на екрана.

За традиционалистите и тежкотоварните превозвачи, уважаваният 2,8-литров турбодизелов двигател продължава да се използва, сега в комбинация с мека хибридна технология за повишаване на ефективността. Този двигател остава безспорен лидер по отношение на възможностите, предлагайки значително предимство пред електромобила с полезен товар от 1000 кг и теглителна сила от 3500 кг. Освен това, в Източна Европа ще се запазят опциите за неелектрифицирани 2,8-литров дизелов и 2,7-литров бензинов двигател.

Технологичните подобрения включват електрическо сервоуправление (EPS) за моделите в Западна Европа – за първи път за Hilux – докато източните пазари ще се придържат към хидравличната система. Безопасността и свързаността също получават значително подобрение с разширения пакет Toyota Safety Sense, включващ нови функции като следене на мъртвата зона и поддръжка за безжични актуализации.

Деветото поколение Hilux се очаква да се появи в европейските шоуруми през декември, а мекохибридният дизелов вариант, който се очаква да бъде най-продаваният, ще последва през следващата пролет.