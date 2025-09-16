XPeng започна производството си в Европа

На европейския пазар на електрически автомобили се наблюдава значително развитие, тъй като китайският автомобилен производител XPeng официално започна да произвежда автомобилите си на континента. В умен и стратегически ход за разширяване на присъствието си и за избягване на новите вносни мита, компанията започна да произвежда своите електрически SUV модели G6 и G9 в Грац, Австрия.

Вместо да инвестира огромни суми капитал и време в изграждането на ново съоръжение от нулата, XPeng сключи партньорство с Magna Steyr, дъщерно дружество на канадския автомобилен гигант Magna. Използвайки големия и модерно оборудван съществуващ завод на Magna, XPeng може бързо и ефективно да увеличи производството си. Този ход бележи важен етап в глобалната експанзия на компанията и е второто ѝ начинание в производството в чужбина, след стартирането на производството в завод в Индонезия през юли.

Времето на вземане на това решение не е случайно, тъй като то идва скоро след като Европейската комисия финализира решението си да наложи допълнителни тарифи върху електрическите автомобили, внасяни от Китай. Чрез производството на G6 и G9 в Австрия XPeng избягва тези скъпи нови мита. Според Брайън Гу, заместник-председател на XPeng, това партньорство с Magna е ключова част от дългосрочната визия на компанията за укрепване на дейността си в Европа и демонстриране на дълбоката ѝ ангажираност към пазара.

Този производствен център дава на XPeng няколко ключови предимства. Той ще позволи на компанията да съкрати сроковете за доставка, да персонализира автомобилите според местните вкусове и, най-важното, да предложи по-атрактивна цена, отколкото ако автомобилите се внасят от Китай. Въвеждането на местно произведени електромобили XPeng с очакваното разтърси европейския пазар, като предостави на потребителите по-голям избор и окаже по-голям натиск върху утвърдените европейски автомобилни производители.