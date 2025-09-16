Новини
XPeng започна производството си в Европа

16 Септември, 2025 14:53 293 0

  • xpeng-
  • електромобили-
  • автомобили-
  • европа-
  • китай

Заводът в Австрия официално заработи

XPeng започна производството си в Европа - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

На европейския пазар на електрически автомобили се наблюдава значително развитие, тъй като китайският автомобилен производител XPeng официално започна да произвежда автомобилите си на континента. В умен и стратегически ход за разширяване на присъствието си и за избягване на новите вносни мита, компанията започна да произвежда своите електрически SUV модели G6 и G9 в Грац, Австрия.

Вместо да инвестира огромни суми капитал и време в изграждането на ново съоръжение от нулата, XPeng сключи партньорство с Magna Steyr, дъщерно дружество на канадския автомобилен гигант Magna. Използвайки големия и модерно оборудван съществуващ завод на Magna, XPeng може бързо и ефективно да увеличи производството си. Този ход бележи важен етап в глобалната експанзия на компанията и е второто ѝ начинание в производството в чужбина, след стартирането на производството в завод в Индонезия през юли.

XPeng започна производството си в Европа

Времето на вземане на това решение не е случайно, тъй като то идва скоро след като Европейската комисия финализира решението си да наложи допълнителни тарифи върху електрическите автомобили, внасяни от Китай. Чрез производството на G6 и G9 в Австрия XPeng избягва тези скъпи нови мита. Според Брайън Гу, заместник-председател на XPeng, това партньорство с Magna е ключова част от дългосрочната визия на компанията за укрепване на дейността си в Европа и демонстриране на дълбоката ѝ ангажираност към пазара.

Този производствен център дава на XPeng няколко ключови предимства. Той ще позволи на компанията да съкрати сроковете за доставка, да персонализира автомобилите според местните вкусове и, най-важното, да предложи по-атрактивна цена, отколкото ако автомобилите се внасят от Китай. Въвеждането на местно произведени електромобили XPeng с очакваното разтърси европейския пазар, като предостави на потребителите по-голям избор и окаже по-голям натиск върху утвърдените европейски автомобилни производители.


