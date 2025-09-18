Новини
Как облегалките на седалките ще помогнат на Nissan да се върне отново в "играта"?

Как облегалките на седалките ще помогнат на Nissan да се върне отново в "играта"?

18 Септември, 2025 10:36 346 0

Компанията планира някои сериозни мерки за спестяване

Как облегалките на седалките ще помогнат на Nissan да се върне отново в "играта"? - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Под ръководството на новия главен изпълнителен директор Иван Еспиноса, Nissan стартира мащабна инициатива за спестяване на 1,7 милиарда долара в променливи разходи до март 2027 година. Тази инициатива се ръководи от Тацузо Томита, мениджър, наричан „царят на разходите“ в компанията. Той е събрал над 4000 идеи за спестяване на разходи от служители и доставчици, като 1600 от тях са счетени за осъществими. Компанията планира да започне да внедрява тези промени до края на годината.

Стратегиите са обширни и включват както малки корекции, така и значителни оперативни промени. Например, Nissan ще намали разнообразието от части за облегалки за глава, което се очаква да намали размера на склада на доставчика и разстоянието, което работниците изминават, наполовина. Компанията също така премахва стандарти, които счита за остарели и ненужни, като например използването на скъпа UV-устойчива боя за седалки, която вече е излишна, тъй като съвременното автомобилно стъкло вече блокира UV лъчите.

В крайна сметка тези мерки са отговор на миналата стратегия, която даваше приоритет на обема на продажбите пред ефективността, което доведе до нарастване на разходите, които компанията вече не може да понесе. Томита обяснява, че тези промени не са предназначени да „опростят“ автомобилите. Вместо това спестените средства ще бъдат реинвестирани в научноизследователска и развойна дейност, за да се подобрят продуктите и да се осигури по-печелившо бъдеще за компанията.


