Люис Хамилтън остана без автомобили

Преди Гран при на Азербайджан, пилотът от Formula 1 Люис Хамилтън направи изненадващо съобщение: той е продал цялата си колекция от автомобили. Този ход, който според него отразява промяна в интересите му, е бил тема на дискусии в продължение на няколко години, тъй като той все по-често изразяваше предпочитания към устойчивостта и изкуството.

Бившата частна колекция на Хамилтън, оценена на около 15 милиона евро, се съхраняваше в гаражи в Монако и Лос Анджелис. Тя се състоеше от разнообразен набор от редки и мощни автомобили, включително единствения по рода си Pagani Zonda 760 LH, няколко високопроизводителни модела Mercedes-AMG като Project One и 6x6 G-Class, както и редица Ferrari, включително LaFerrari и LaFerrari Aperta. Колекцията включваше и редица емблематични класически модели като Shelby Cobra 427 от 1966 гoдина и McLaren F1 (шаси 044) от 1995 година.

Хамилтън потвърди, че сега предпочита да колекционира изкуство вместо автомобили, но призна, че все пак би направил изключение за един конкретен автомобил: Ferrari F40. Той нарече емблематичния суперавтомобил „произведение на изкуството“. Това съответства на неговото предпочитание към по-старите класически модели, които според него имат по-емоционален характер от повечето съвременни спортни автомобили.

Гледайки напред, Хамилтън разкри, че неговите амбиции вече надхвърлят шофирането. Той заяви, че иска „сам да проектира Ferrari“ и конкретно се надява да „разработи F44“ – съвременна интерпретация на F40 с ръчна скоростна кутия. Планира да работи по този проект през следващите няколко години. Въпреки че вече не притежава колекция от автомобили, той все още има страст към двуколесните превозни средства и често може да бъде видян да кара мотоциклети, включително Ducati Panigale V4 S и лимитираната серия MV Agusta F4 LH44.