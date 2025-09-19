Новини
Люис Хамилтън остана без автомобили

Люис Хамилтън остана без автомобили

19 Септември, 2025 15:33 1 274 6

  • хамилтън-
  • коли-
  • автомобили-
  • formula 1

Звездата от Formula 1 разкри, че е продал всичките си коли

Люис Хамилтън остана без автомобили - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Преди Гран при на Азербайджан, пилотът от Formula 1 Люис Хамилтън направи изненадващо съобщение: той е продал цялата си колекция от автомобили. Този ход, който според него отразява промяна в интересите му, е бил тема на дискусии в продължение на няколко години, тъй като той все по-често изразяваше предпочитания към устойчивостта и изкуството.

Бившата частна колекция на Хамилтън, оценена на около 15 милиона евро, се съхраняваше в гаражи в Монако и Лос Анджелис. Тя се състоеше от разнообразен набор от редки и мощни автомобили, включително единствения по рода си Pagani Zonda 760 LH, няколко високопроизводителни модела Mercedes-AMG като Project One и 6x6 G-Class, както и редица Ferrari, включително LaFerrari и LaFerrari Aperta. Колекцията включваше и редица емблематични класически модели като Shelby Cobra 427 от 1966 гoдина и McLaren F1 (шаси 044) от 1995 година.

Хамилтън потвърди, че сега предпочита да колекционира изкуство вместо автомобили, но призна, че все пак би направил изключение за един конкретен автомобил: Ferrari F40. Той нарече емблематичния суперавтомобил „произведение на изкуството“. Това съответства на неговото предпочитание към по-старите класически модели, които според него имат по-емоционален характер от повечето съвременни спортни автомобили.

Гледайки напред, Хамилтън разкри, че неговите амбиции вече надхвърлят шофирането. Той заяви, че иска „сам да проектира Ferrari“ и конкретно се надява да „разработи F44“ – съвременна интерпретация на F40 с ръчна скоростна кутия. Планира да работи по този проект през следващите няколко години. Въпреки че вече не притежава колекция от автомобили, той все още има страст към двуколесните превозни средства и често може да бъде видян да кара мотоциклети, включително Ducati Panigale V4 S и лимитираната серия MV Agusta F4 LH44.


Поставете оценка:
Оценка 4.2 от 5 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 авто маниак

    10 1 Отговор
    За пореден път се убеждавам , че някой който наистина разбира от коли винаги казва -ръчна скоростна кутия!

    Коментиран от #3, #5

    15:37 19.09.2025

  • 2 провинциалист

    1 3 Отговор
    Статията да се чете така: поради всеизвестната на всички западняци устойчивост на западните валути, всички заможни западняци по всякакъв начин се оттървават от налични парични средства. Автомобили и имоти са най-често срещаните начини. А сега със затягането на регулациите относно двигателите с вътрешно горене, явно инвестицията в автомобили няма особено бъдеще и хората се освобождават от нея.

    16:07 19.09.2025

  • 3 Одиоеш

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "авто маниак":

    Автоматичната е за градско, с трафик и задръствания.

    Коментиран от #4

    16:17 19.09.2025

  • 4 асд

    2 2 Отговор

    До коментар #3 от "Одиоеш":

    Нормалните хора в белите държави в града ползват обществен транспорт, а по-заможните лични шофьори. Рейсове, метро, трамвай са чисти, таксуването е безконтактно, не са претъпкани защото си спазват разписанието и си пътуваш спокойно.
    Пилотите от Формула1 обикновено ползват фирмени да се разбира рекламни коли, оставят ги на пистата и заминават.

    16:28 19.09.2025

  • 5 Спокойно

    1 3 Отговор

    До коментар #1 от "авто маниак":

    Или ако е
    да е поне
    БеНВе.
    Тия са много сполучливи

    Коментиран от #6

    16:28 19.09.2025

  • 6 Аналитик

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Спокойно":

    С ремарке и на газ

    16:56 19.09.2025