Как BYD успя да подобри постижения на Bugatti и Koenigsegg? (ВИДЕО)

Нов претендент от Китай зае първото място в класацията за скорост на серийните автомобили. Луксозната подмарка на BYD, YangWang, представи U9 Xtreme, електрически хиперкар, който счупи рекордите както за максимална скорост, така и за представяне на пистата.

U9 Xtreme, версия на стандартния U9, предназначена за писта, достигна максимална скорост от 308,4 mph (496,22 km/h) в една посока. Това монументално постижение бе осъществено на високоскоростната овална писта ATP Papenburg в Германия с германския състезателен пилот Марк Басенг зад волана. Рекордът е особено значим, защото надминава рекорда от 304,77 mph (490,48 km/h) в една посока, поставен от Bugatti Chiron Super Sport 300+ през 2019 година. Важно е да се отбележи, че официалният рекорд за средна максимална скорост в двете посоки все още принадлежи на SSC Tuatara с 282,9 mph.

Изключителните характеристики на автомобила са резултат от неговата усъвършенствана инженерна конструкция. U9 Xtreme се задвижва от четири електрически мотора със системна мощност 2978 конски сили, което е повече от два пъти повече от тази на стандартния U9. Той е и първият серийно произвеждан автомобил в света с 1200-волтова платформа, която позволява висока скорост на разряд и подобрено термично управление.

Впечатляващите характеристики на U9 Xtreme не се ограничават до скоростта по права линия. Той също така постави нов рекорд за серийни електромобили на пистата Нюрбургринг Нордшляйфе с време за обиколка от 6:59.157, отнемайки рекорда от Xiaomi SU7 Ultra. Кадри от борда на автомобила, заснети по време на пробега с максимална скорост, показват, че автомобилът набира скорост с шокираща бързина, като шофьорът е трябвало да отпусне педала на газта, когато се е приближил до мантинела, което подсказва, че автомобилът е имал потенциал да се движи още по-бързо

BYD планира да произведе изключително ограничена серия от само 30 автомобила, което прави U9 Xtreme изключително ексклузивен автомобил. Въпреки че подробностите за цената все още не са обявени, с очакваното рекордното му представяне и рядкостта му да привлекат значителен брой купувачи от високия клас.