Porsche потвърди завръщането на Boxster и Cayman с ДВГ

Porsche променя плановете си да превърне моделите 718 Boxster и Cayman в изцяло електрически. В рамките на значителна „стратегическа преориентация“ компанията потвърди, че следващото поколение на тези спортни автомобили ще продължи да се предлага с бензинов двигател, което се посреща с одобрение от страна на ентусиастите.

Докато настоящият 718 излиза от производство следващия месец, новото поколение с конвенционално задвижване се очаква да се появи едва към края на десетилетието, което създава празнина. Porsche уточни, че само „топ“ версиите на Boxster и Cayman ще запазят двигателите с вътрешно горене, вероятно моделите с емблемата RS. Тези високопроизводителни бензинови модели може да бъдат по-скъпи от електрическите си колеги. Важно е да се отбележи, че това ще бъдат чисти двигатели с вътрешно горене, а не хибриди.

Тази промяна в стратегията не се ограничава само до 718. Porsche коригира плановете си и за други предстоящи модели. Новият триредов SUV „Prestige”, който първоначално беше замислен като модел само с електрозадвижване, сега ще бъде пуснат първо с бензинови и plug-in хибридни варианти, а електрическата версия ще последва по-късно. По същия начин, бъдещ кросоувър с бензинов двигател и опция за plug-in хибрид се очаква да излезе на пазара през 2028 година, за да замести първото поколение Macan. Компанията потвърждава, че изцяло електрическият Cayenne и Taycan ще останат в производствената линия, тъй като тя продължава да се адаптира към променящата се пазарна среда.