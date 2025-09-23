Новини
Брутален тунинг и 700 конски сили за кабриото M4

23 Септември, 2025 16:02 394 2

  • bmw-
  • m4-
  • m4 кабрио-
  • g-power-
  • тунинг

G-Power подобри модела във всички аспекти

Брутален тунинг и 700 конски сили за кабриото M4 - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Немският тунер G-Power винаги е имал талант да извлича абсурдни количества мощност от най-добрите модели на BMW, а най-новото им творение е майсторски клас в автомобилната лудост. G4M Bi-Turbo взема кола, проектирана за спокойно каране на открито – BMW M4 кабриолет от серията G83 – и я превръща в чудовище, подходящо и за движение по пътищата.

Започвайки с вече мощните 510 конски сили на серийния автомобил, екипът на G-Power в Гахенбах увеличава тази мощност до зашеметяващите 700 к.с. и 850 Nm въртящ момент. Резултатът е кабриолет, който може да достигне максимална скорост от 310 км/ч, принуждавайки пътниците да държат шапките си при отворен таван

Агресивните визуални подобрения на G4M Bi-Turbo перфектно съответстват на новата му мощност. Той е обут в масивни 21-цолови ковани джанти, боядисани в ярко оранжево, допълнени от понижена стойка. Акцентите от въглеродни влакна на бъбреците и предната част допринасят за агресивния му вид. Въпреки цялата си визуална и механична смелост, това не е специален модел, предназначен само за писта. G-Power е гарантирал, че всяка модификация е напълно законна за движение по пътищата, като дори е подложил карбоновия капак на строги тестове по Euro-NCAP, за да гарантира неговото съответствие.


  • 1 А екологията? Нещо?

    0 0 Отговор
    Мискини!

    16:10 23.09.2025

  • 2 Ами да

    0 0 Отговор
    Ама защо няма крила!?

    16:28 23.09.2025