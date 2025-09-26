Новини
Авто »
Opel пусна специална Mokka за любителите на кафе

Opel пусна специална Mokka за любителите на кафе

26 Септември, 2025 12:01 563 1

  • opel-
  • mokka-
  • кафе-

Концептът ще бъде произведен в една единствена бройка

Opel пусна специална Mokka за любителите на кафе - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Stellantis отново доказа своята способност да предизвиква интерес с представянето на Opel Mokka Electric „Coffee“. Далеч от сериозен производствен модел, този еднократен концепт е безспорен шедьовър на съвременния автомобилен маркетинг – хиперспецифичен отговор на един много модерен проблем.

Opel пусна специална Mokka за любителите на кафе

Концепцията, създадена в чест на Международния ден на кафето, е изцяло електрически Mokka, който е жертвал целия си 310-литров багажен отсек за специално изработена кафе машина от висок клас. Той е оборудван с две машини – едната за мляно кафе, другата за капсули, уред за загряване на мляко и дори компактен хладилник, всичко това безпроблемно интегрирано в специално изработени шкафове, които, честно казано, изглеждат много по-луксозни от всичко друго в този сегмент. Има дори специална икона за кафе на 10-инчовия инфоразвлекателен дисплей.

Opel се възползва директно от културата „кафе и зареждане“, при която типичната 30-минутна спирка за бързо зареждане се превръща в необходима дейност по време на престоя. Mokka „Coffee“ превръща този възприеман недостатък в лукс, като позволява на шофьорите да пропуснат посредственото кафе от бензиностанцията и да си приготвят сами лате по свой вкус.

Задвижването на автомобила остава стандартното за електрическия модел, с мотор от 115 kW (156 конски сили) и батерия от 54 kWh, която осигурява пробег от около 400 км по WLTP.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Шофьор на

    2 0 Отговор
    Кафемашина

    12:09 26.09.2025