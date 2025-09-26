Opel пусна специална Mokka за любителите на кафе

Stellantis отново доказа своята способност да предизвиква интерес с представянето на Opel Mokka Electric „Coffee“. Далеч от сериозен производствен модел, този еднократен концепт е безспорен шедьовър на съвременния автомобилен маркетинг – хиперспецифичен отговор на един много модерен проблем.

Концепцията, създадена в чест на Международния ден на кафето, е изцяло електрически Mokka, който е жертвал целия си 310-литров багажен отсек за специално изработена кафе машина от висок клас. Той е оборудван с две машини – едната за мляно кафе, другата за капсули, уред за загряване на мляко и дори компактен хладилник, всичко това безпроблемно интегрирано в специално изработени шкафове, които, честно казано, изглеждат много по-луксозни от всичко друго в този сегмент. Има дори специална икона за кафе на 10-инчовия инфоразвлекателен дисплей.



Opel се възползва директно от културата „кафе и зареждане“, при която типичната 30-минутна спирка за бързо зареждане се превръща в необходима дейност по време на престоя. Mokka „Coffee“ превръща този възприеман недостатък в лукс, като позволява на шофьорите да пропуснат посредственото кафе от бензиностанцията и да си приготвят сами лате по свой вкус.

Задвижването на автомобила остава стандартното за електрическия модел, с мотор от 115 kW (156 конски сили) и батерия от 54 kWh, която осигурява пробег от около 400 км по WLTP.