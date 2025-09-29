Най-бързата Tesla се изправя срещу Xiaomi SU7 Ultra (ВИДЕО)

Новакът Xiaomi SU7 Ultra наскоро се изправи срещу Tesla Model S Plaid, в серия от състезания по ускорение и тестове за спиране, проведени от Carwow. Това директно сравнение предостави впечатляваща картина на бързия прогрес и напредъка, постигнати в технологията на електрическите автомобили от един нов участник на пазара.

Xiaomi SU7 Ultra се задвижва от усъвършенствана конфигурация с три двигателя, като един двигател е разположен на предния мост, а два – на задния. Тази конфигурация води до огромна мощност от 1548 конски сили и 1770 Nm въртящ момент. Въпреки тази впечатляваща мощност, SU7 Ultra е солидно превозно средство с тегло от 2360 кг.

Забележителна характеристика на SU7 Ultra са стандартните карбон-керамични спирачки, компонент, който обикновено се използва при значително по-скъпи автомобили с висока производителност. На родния си пазар в Китай автомобилът се продава на цена от приблизително 529 900 RMB, което се равнява на около 62 900 евро.

Задвижващата система на Plaid осигурява 1020 конски сили и 1420 Nm въртящ момент. Tesla-та е по-лекият от двамата конкуренти, с тегло от около 2190 кг. Model S Plaid е оборудван със стандартни спирачки с висока производителност (въпреки че карбон-керамичните спирачки са налични като допълнително оборудване).