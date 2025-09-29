Как електрификацията изстреля средната мощност на автомобилите в Европа до рекордни нива

В Европа средната мощност на новорегистрираните автомобили достига исторически рекорд от над 200 к.с. през 2025 година, като това се дължи на цялостната трансформация на автомобилния пазар на Стария континент. Електрификацията, заедно с нарастващото търсене на хибриди, е основният двигател на този рекорден скок в конските сили.

Макар че конкретните данни за средната мощност на новите автомобили за цяла Европа през 2025 година са все още в процес на финализиране, тенденциите, наблюдавани в големите пазари (като Германия, Франция и Великобритания), са ясни и взаимосвързани и със сигурност средната мощност на новите коли в ЕС вече надвишава 200 конски сили. Ето и основните Фактори, стоящи зад общоевропейския ръст:

Леснодостъпна мощност от електрическите двигатели: За разлика от двигателите с вътрешно горене, където повишаването на мощността изисква сложни и скъпи инженерни решения, електрическите мотори предлагат висока мощност по-лесно и по-евтино. Производителите добавят повече конски сили, което индиректно повишава средната стойност на целия автопарк.

Компенсиране на теглото на батериите: Електрическите автомобили и Plug-in хибридите са значително по-тежки поради батерийните си пакети (средната маса на BEV в Европа през 2023 г. е била около 1880 кг). За да запазят адекватно ускорение и динамика, тези автомобили се нуждаят от по-висока мощност, която да компенсира допълнителното тегло.

Електрификацията стартира от високия клас: В началото на прехода, електрическите автомобили и плъгин хибридите бяха силно представени в премиум и луксозния сегмент (напр. Porsche Taycan, Audi e-tron, големите Tesla S и X). Тези модели, често с мощност над 400 к.с., и дори над 1000 к.с. при екстремни версии, повишават драстично средната мощност на целия нов автопарк.

Ролята на електрическите и хибридните сегменти

Във Европа средната мощност на 100% електрическите автомобили се е увеличила с 87% само за няколко години, достигайки около 280 к.с., а тази на хибридите – до 300 к.с. Например, дори в мини-градския сегмент, преминаването към електричество води до значително увеличение на мощността. Ето и един пример:

Fiat 500e (електрически) тежи около 1290 кг и предлага 118 к.с. Неговият предшественик (микрохибрид) тежи около 980 кг и се е задоволявал със 70 к.с.

Разликата е още по-видима в популярния B-сегмент, където хибридните и електрическите варианти лесно надхвърлят 140-150 к.с., значително повече от техните чисто бензинови еквиваленти.

Повече мощност, но по-ниски емисии

Интересен факт е, че докато мощността се увеличава, средните нива на CO2 емисии от новите автомобили в ЕС намаляват (макар и бавно), благодарение на навлизането на електрическите и хибридни задвижвания. Това показва, че технологичният напредък позволява на индустрията да постига едновременно по-добра динамика и по-екологични показатели (поне по отношение на местните емисии).

Според експертите този тренд е необратим: европейският автомобил става по-мощен и по-тежък, като технологията на електрификацията е основният катализатор за тази промяна в динамиката на шофиране. Дали тенденцията ще се запази, през годините, предстои да разберем.