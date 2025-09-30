Новини
VW с едни гърди напред пред Dacia: Пазарът на нови автомобили в Европа през август е доминиран от кросоувъри с ДВГ

30 Септември, 2025 12:25 692 12

Само две от азиатските марки попадат сред европейските модели в топ 10

VW с едни гърди напред пред Dacia: Пазарът на нови автомобили в Европа през август е доминиран от кросоувъри с ДВГ - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Автомобилният пазар в Европейския съюз отбеляза положителен ръст през август, като общо бяха регистрирани 790 177 нови автомобила, което представлява увеличение от 5% спрямо същия период на 2024 година. Това стабилно представяне подчертава продължаващото възстановяване на сектора и силния интерес на потребителите към определени модели.

Кросоувърите с ДВГ доминират в Топ 10

Анализът на данните от JATO показва, че предпочитанията на европейските купувачи ясно се насочват към моделите от сегмента на кросоувърите. Лидер в продажбите за месеца е Volkswagen T-Roc с впечатляващите 14 693 регистрации, отбелязвайки ръст от 14%. Това позиционира модела като най-популярния автомобил сред европейските потребители.

Силно представяне демонстрират и други модели от същия сегмент. Volkswagen Tiguan записва значителен скок от 23% с 12 094 регистрации, а Hyundai Tucson е с най-голям ръст в класацията – цели 28% с 11 350 регистрации. Toyota Yaris Cross също запазва позицията си сред най-търсените с 12 201 регистрации.

Въпреки че някои от утвърдените модели като Dacia Sandero (13 834 регистрации) и Renault Clio (12 091 регистрации) запазват челните си позиции, данните показват и динамика в търсенето. Opel Corsa също регистрира положителен ръст от 2%, а вечният Volkswagen Golf продължава да бъде сред най-продаваните, въпреки лекия спад.

Ето и десетте най-продавани модела в ЕС през август:

VW с едни гърди напред пред Dacia: Пазарът на нови автомобили в Европа през август е доминиран от кросоувъри с ДВГ

Стабилните резултати през август показват, че европейският потребител има ясни фаворити и продължава да търси комбинация от функционалност и достъпност, които кросоувърите с ДВГ предлагат.


  • 1 Хаха

    0 0 Отговор
    Дон ЕлектронКихот пътешественика във времето,вече зарежда на гигаватови зарядни през 2035 година.

    Коментиран от #5, #8

    12:32 30.09.2025

  • 2 пасатор комбарлак

    3 2 Отговор
    Най-скучните комплексари с провинциалистко мислене в света карат фолксваген пасат комби

    12:34 30.09.2025

  • 3 Асен

    0 3 Отговор
    Колкото по бързо се ориентират към евтин електрички толкова по бързо ще разберат че това е правилният път.

    Коментиран от #6, #7

    12:50 30.09.2025

  • 4 Kaлпазанин

    2 0 Отговор
    Е па преди два часа ръста беше 0,1 % ,па да видим той да не се дължи само на фавето с дизелов двигател

    12:52 30.09.2025

  • 5 До ха-ха

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Хаха":

    Объркал си годината. Мегаватовите станции ще ги има до 2030, но ДАЛИ цената на електрически SUV през 2030 ще е по-ниска от тази на ДВГ за да вземат пазара?

    Ще го вземат само АКО са по-евтини. Едно ако в което се спъвате размазвате и не помирисвате вече няколко години и ВЯРВАТЕ, че живеете през 2035 и 2045 за което ви говоря.

    За разлика от вас аз съм реалист и живея през 2025 където това Ако продължава да мирише колкото и да са ви запушени носовете и както и да прелитате в време пространството, когато например ви говоря за Китай, А вие поглеждате през терасата и казвате, че такова животно нема.

    12:52 30.09.2025

  • 6 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    4 0 Отговор

    До коментар #3 от "Асен":

    🚘 С евтина електричка просто можеш да стигнеш от т.А до т. Б !
    При това невинаги и навреме😉
    🚘 С истинска кола може и до точка Жи🤣

    12:55 30.09.2025

  • 7 Ето един разбрал

    1 2 Отговор

    До коментар #3 от "Асен":

    Светът така или иначе ще премине към евтини електрически автомобили. Независимо от марката, народността и технологиите.


    Въпросът е дали европейските и японски автомобилни производители искат да участват в този процес или ще гледат отстрани как им вземат пазара, докато се опитват да влияят на избора на клиента да избере телефони с копчета, защото само това могат да произвеждат както nokia, или пък че лентата има душа, въпреки не достатъците си и високата си цена, както правеха кодак.

    Който не се учи от грешките на останалите е орисан да ги повтори. Аз не бих желал европейските производители да повторят тези грешки. А вие?

    Коментиран от #9

    12:55 30.09.2025

  • 8 Мегаватите са тук

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Хаха":

    Само че все още ги няма електромобилите в Европа, които да зареждат с 1 000 kW на тези зарядни станции. А дори когато започнат да ги произвеждат, НЯМА ДА СА ПО-ЕВТИНИ ОТ ДВГ

    13:02 30.09.2025

  • 9 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    2 0 Отговор

    До коментар #7 от "Ето един разбрал":

    🚘За НАД СТО години така и не премина към евтини автомобили с ДВГ❗
    А и горивото не стана евтино❗

    Коментиран от #10, #12

    13:04 30.09.2025

  • 10 Накрая изплю камъчето

    0 1 Отговор

    До коментар #9 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    Бензина никога няма да стане евтин И никога не е имал отрицателна цена, както е с тока.

    Е точно това е причината светът да премине на ток и на енергия на отрицателна цена, вместо на постоянно поскъпваща по твоите думи.

    Ето как сам описваш причината за възхода на електромобилите - независимост от Монополи и олигополи. Както и РЕШАВАНЕТО НА ПРОБЛЕМА С оползотворяване на свръх производството на електрическа енергия, въпреки че само преди две години както ти така и всички антиелектрически никой говорихте за НЕДОСТИГ и високи цени.

    13:11 30.09.2025

  • 11 малии кой плаща за тия фалшиви класации

    0 0 Отговор
    вие не сте в ред!!! фолксваген е с десет гърди пред неудачия!!!

    13:15 30.09.2025

  • 12 Да ставам ли банален

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    Да давам ли цитат от сайта на ЕСО или сам ще провериш, че в момента слънцето осигурява 80% от консумацията на България, а заедно с АЕЦ , ВЕИ осигуряват 130% от консумацията на България?

    И вероятно ще е така всеки Слънчев ден дори през зимата - ще има свръх излишък на електрическа енергия. И ниски цени на обяд, както и много високи цени вечерно време като се скрие слънцето. ИМАШ ИЗБОР КОГА ДА ЗАРЕДИШ.

    Друг проблем, който решават батериите.

    Докато цената на бензина през цялото денонощие е еднаква и няма кога да заредиш евтин бензин.

    13:18 30.09.2025