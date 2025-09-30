VW с едни гърди напред пред Dacia: Пазарът на нови автомобили в Европа през август е доминиран от кросоувъри с ДВГ

Автомобилният пазар в Европейския съюз отбеляза положителен ръст през август, като общо бяха регистрирани 790 177 нови автомобила, което представлява увеличение от 5% спрямо същия период на 2024 година. Това стабилно представяне подчертава продължаващото възстановяване на сектора и силния интерес на потребителите към определени модели.
Кросоувърите с ДВГ доминират в Топ 10
Анализът на данните от JATO показва, че предпочитанията на европейските купувачи ясно се насочват към моделите от сегмента на кросоувърите. Лидер в продажбите за месеца е Volkswagen T-Roc с впечатляващите 14 693 регистрации, отбелязвайки ръст от 14%. Това позиционира модела като най-популярния автомобил сред европейските потребители.
Силно представяне демонстрират и други модели от същия сегмент. Volkswagen Tiguan записва значителен скок от 23% с 12 094 регистрации, а Hyundai Tucson е с най-голям ръст в класацията – цели 28% с 11 350 регистрации. Toyota Yaris Cross също запазва позицията си сред най-търсените с 12 201 регистрации.
Въпреки че някои от утвърдените модели като Dacia Sandero (13 834 регистрации) и Renault Clio (12 091 регистрации) запазват челните си позиции, данните показват и динамика в търсенето. Opel Corsa също регистрира положителен ръст от 2%, а вечният Volkswagen Golf продължава да бъде сред най-продаваните, въпреки лекия спад.
Ето и десетте най-продавани модела в ЕС през август:
Стабилните резултати през август показват, че европейският потребител има ясни фаворити и продължава да търси комбинация от функционалност и достъпност, които кросоувърите с ДВГ предлагат.
