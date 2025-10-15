Инвазията продължава: BYD поглежда към Испания за своя трети европейски завод

Китайският автомобилен колос BYD, който вече диша във врата на Tesla и е най-големият производител на електромобили в Китай, е напът да направи нов стратегически пробив в Европа. Компанията разглежда Испания като основен фаворит за изграждането на своя трети завод на Стария континент. Това съобщава "Ройтерс", позовавайки се на отлично информирани източници.

Ако бъде одобрено, испанското съоръжение ще бъде ключов елемент в амбициозната стратегия на BYD за пълно локализиране на производството в Европа. Гигантът вече строи фабрика в Унгария, а втората е планирана за откриване в Турция през 2026 г. Целта е ясна: в рамките на три години всички автомобили за европейския пазар да бъдат сглобявани изцяло на местна почва.

Този ход е повече от логистичен – той е икономически и политически. Локалното производство ще даде възможност на BYD да заобиколи потенциалните тарифи, които Европейският съюз може да наложи на китайските електромобили. Тези мита са във фокуса на европейските регулатори, които изразяват опасения относно дъмпингови цени.

Защо точно Испания?

Според източниците на "Ройтерс", Испания изпреварва останалите кандидати благодарение на атрактивната комбинация от сравнително ниски производствени разходи и силно развита мрежа за чиста енергия. Страната активно инвестира в "зелени" технологии, което я прави магнит за производителите на електрически превозни средства.

Алберто Де Аса, мениджър на BYD за Испания и Португалия, потвърди, че индустриалната инфраструктура, евтината електроенергия и благоприятната бизнес среда в Испания идеално пасват на плановете за експанзия на компанията.

Въпреки това, окончателно решение все още не е взето. BYD продължава да проучва и други варианти, като финалното одобрение ще изисква и зелена светлина от китайските регулаторни органи. Очаква се решението да бъде факт до края на настоящата година. Преди това, например, Германия е била разглеждана като опция, но високата цена на труда и електроенергията е охладила ентусиазма на ръководството.

За самата Испания, спечелването на BYD би било голям стратегически успех. Страната вече е вторият по големина автомобилен производител в Европа след Германия и целта ѝ е да се превърне в европейски хъб за електромобили и батерии. От 2020 г. испанското правителство е в ход с инвестиционна програма от 5 милиарда евро, финансирана от фондовете на ЕС за възстановяване, с цел привличане на автомобилни гиганти. Този план вече привлече вниманието на компании като Volkswagen, Chery и CATL.

Анализаторите не изключват и политически мотиви зад решението. През последните години Испания значително подобри дипломатическите и бизнес връзките си с Китай. Важен детайл е, че миналата година страната се въздържа от гласуване в ЕС по отношение на митата върху китайските електромобили, като така избегна обтягане на отношенията с Пекин. Неофициална информация сочи, че Китай е съветвал своите производители да избягват инвестиции в европейски страни, които са подкрепили въпросните мита.

Междувременно, продажбите на BYD в Европа са скочили с впечатляващите 280% през първите осем месеца на 2025 г. Компанията агресивно разширява дилърската си мрежа и засилва позициите си не само с изцяло електрически модели, но и с изключително търсените от европейските купувачи plug-in хибриди.