Tesla Model 3 получи значително увеличение на пробега в Европа

6 Октомври, 2025 14:28 734 4

Традиционният лост за чистачки също се завърна

Tesla Model 3 получи значително увеличение на пробега в Европа - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

В ход, който със сигурност ще зарадва шофьорите, притеснени от пробега, и ще успокои критиците, Tesla официално представи серия от подобрения за почитаемия седан Model 3 и изключително популярния кросоувър Model Y. Значителното увеличение на издръжливостта благодарение на вграждането на батерийни клетки с по-висока плътност.

Model 3 получава най-голямото внимание с драстичното увеличение на пробега при всичките четири задвижващи системи. Шампион по дълги разстояния е вариантът със задно. Той може да се похвали с невероятен пробег по WLTP от 750 км (в сравнение със 702 км) на стандартните 18-цолови колела или 691 км (в сравнение с 640 км) с по-големите 19-цолови колела.

Моделът „Maximum Range All-Wheel Drive” също разширява хоризонтите си с увеличен пробег от 678 км на 716 км на 18-инчови колела. Дори базовият модел със задно задвижване отбелязва скок, достигайки приблизително 554 км със стандартните 18-цолови колела (опцията с 19-цолови колела получава леко увеличение до 520 км).Не е забравен и най-високият клас модел Performance, чийто пробег се увеличава от 528 км до 571 км.

Tesla Model 3 получи значително увеличение на пробега в Европа

Но може би най-удовлетворяващото обновление за ентусиастите и ежедневните шофьори е възстановяването на традиционния лост за мигачите. След години на ожесточени дебати и широко разпространена критика по отношение на бутоните, монтирани на волана – функция, която е особено досадна при сложни маневри като навигация в кръгово движение, например. Това е ясно признание от страна на Tesla, че понякога изпитаните и доказани физически контроли просто са по-добри от цифровия минимализъм.

Освен това Model 3 получава нова, по-широка предна камера, комплект с дюзи за измиване и нагревателен елемент. Това подобрение е предназначено да осигури по-добра видимост на околното пространство на автомобила на централния екран при всякакви метеорологични условия, подобрявайки паркирането при ниска скорост и видимостта от шофьорското място.

При средноразмерния кросоувър Model Y фокусът е изцяло върху версията „Maximum Range All-Wheel Drive”, която получава значително увеличение на пробега. Сега той достига приблизително 629 км, което е впечатляващо увеличение спрямо предишните 586 км, затвърждавайки позицията му на високопроизводителен електрически автомобил.

Тези най-нови подобрения, особено значителното увеличение на пробега и тактическото отстъпление по отношение на индикатора, показват подновен фокус върху основното качество на продукта и обратната връзка от клиентите.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 тесла

    0 0 Отговор
    Нормално е да се вдигне пробега като са сложили по-голяма батерия.

    Коментиран от #2

    14:50 06.10.2025

  • 2 Хахахаха

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "тесла":

    Мдааа. Но по-голямата батерия са я вкарали в мястото на по-малката. А това вече е голямата работа.

    14:55 06.10.2025

  • 3 По голяма батерия

    0 2 Отговор
    струва повече пари. И без това са скъпи теслите.

    Коментиран от #4

    15:18 06.10.2025

  • 4 Хахахаха

    2 1 Отговор

    До коментар #3 от "По голяма батерия":

    Цените остават същите. Не струва повече пари. А цената още малко ще докара цената на един масквич.

    15:33 06.10.2025