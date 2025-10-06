Vittori Turbo: Хиперкола с V12 и дизайн направен от AI

Малко неща вълнуват ентусиастите толкова, колкото дебюта на нов хиперкар, а появата на Vittori Turbio – разработен в сътрудничество с дизайнерската легенда Pininfarina – със сигурност предизвика дискусии. След загадъчна тийзър кампания, която се фокусираше върху предполагаем изкуствен интелект, Vittori най-накрая разкри първия си шедьовър.

Официалното изявление на прочутата италианска компания намеква за безпроблемно партньорство, описвайки колата като „базирана на оригинална визуална концепция на Vittori и проектирана в сътрудничество с легендарната италианска дизайнерска компания Pininfarina“. Говорител на компанията разказа за уникалния творчески процес: „Изкуственият интелект беше от ключово значение в ранните фази на проектирането, като ни позволи да прегледаме бързо стотици възможни варианти. Pininfarina взе тази основа, усъвършенства идеите и ги превърна в напълно реализиран, работещ шоукар. С почти век опит Pininfarina издигна дизайна, превръщайки визията в реалност с вечни пропорции и майсторска изработка.“

От гледна точка на дизайна, Turbio се отличава с уникално присъствие, въпреки че в ДНК-то му са вплетени черти от елита на хиперколите – Bugatti, Lamborghini и McLaren. Предната част привлича вниманието с компактна решетка в стила на Bugatti, фланкирана от агресивни, дълбоко разположени въздухозаборници под фаровете. Отстрани класическата силуетна линия на средноразположения двигател е незаменима, определена от драматична, ниско разположена линия на покрива и странични отвори. Задната част е също толкова впечатляваща, с голям капак на двигателя, четири изразени ауспуха и уникални задни светлини.