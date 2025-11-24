Новини
Новият Cayenne вече се продава у нас. Ето колко струва (БГ ЦЕНИ)

24 Ноември, 2025 12:10 1 622 4

  • porsche-
  • cayenne-
  • turbo

За момента се предлагат две вариации

Галин Ганев

Четвъртото поколение на Porsche Cayenne официално абдикира от бензина, превръщайки се в поредния кросоувър, погълнат от електрическата вълна, като се продава паралелно с бензиновия си събрат. . Върховият Porsche Cayenne Turbo разполага с двумоторен агрегат, който генерира 1 156 к.с. и 1 500 Нм. Най-мощната версия се предлага и у нас срещу сумата от 334 312, 18 лева с ДДС за базов модел. Тази модификация може да измине 617 километра с едно зареждане, а типично за марката, повечето от опциите се доплащат, като конфигурацията може да достигне до половин милион лева за най-наточените изпълнения.

Визуално, новият Cayenne изглежда познато, запазвайки своя масивен силует. Но при по-внимателно вглеждане, той вече е някак стерилен, лишен от бруталността на предишните генерации. Дизайнерите са заимствали редица детайли от по-малкия Porsche Macan – сякаш да покажат, че вече всички са в един кюп. Носът е по-изразен, фаровете са станали по-тънки, а отзад светлините са свързани с диодна лента – визия, която вече е общо място за всеки втори електрически кросоувър.

Базовият Cayenne Electric разполага с по-скромните 442 конски сили и ускорява до 100км/ч за 4.8 секунди, като може да измине 642 километра комбиниран пробег с едно зареждане. Максималният въртящ момент достига 835 Нм, а максималната скорост е 230км/ч. Тук цената започва от 215 006, 55 лева с ДДС за най-базовата версия.

За сравнение, базов бензинов Cayenne от 206 хиляди лева с ДДС, докато най-наточената модификация Turbo E-Hybrid започва от 378 500 лева с ДДС.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 какво е това

    16 0 Отговор
    това порше ли е?

    мяза на китайска или корейска кола

    12:18 24.11.2025

  • 2 Пич

    13 0 Отговор
    Хахаха........ тези сериозно ли чакат триста бона за този тролей...?!

    12:22 24.11.2025

  • 3 БАРС

    8 1 Отговор
    ИЗОБЩО НЕ МЕ ИНТЕРЕСУВА КОЛКО СТРУВА.НАМАМ ТОЛКОВА ПАРИ ДА Я КУПЯ.ПО ДОБРЕ ФАКТИ ДА ПОКАЗВА ЕФТЕНИ КОЛИ ОТ КОЛКОТО СКЪПИ КОЛИ.ПО ПРОСТАТА ПРИЧИНА ,ЧЕ БОГАТИТЕ ХОРА ЗНЯТ В КОЙ ОФИС ДА ОТИДАТ И ДА СИ КУПЯТ НЯМАТ НУЖДА ОТ РЕКЛАМИ ПО ВЕСТНИЦИ Е И ДРУГО АУДИТОРИЯ А НА ФАКТИ Е ОТ ПО БЕДНОТО СЪСЛОВИЕ.ТАКА ЧЕ МОЕТО МНЕНИЕ ПИШЕТЕ ЗА НАРОДНИ ЦЕНИ КОЛИ.

    12:41 24.11.2025

  • 4 СЗО

    1 0 Отговор
    Това нещо не е Порше.

    14:09 24.11.2025