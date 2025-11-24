Новият Cayenne вече се продава у нас. Ето колко струва (БГ ЦЕНИ)

Четвъртото поколение на Porsche Cayenne официално абдикира от бензина, превръщайки се в поредния кросоувър, погълнат от електрическата вълна, като се продава паралелно с бензиновия си събрат. . Върховият Porsche Cayenne Turbo разполага с двумоторен агрегат, който генерира 1 156 к.с. и 1 500 Нм. Най-мощната версия се предлага и у нас срещу сумата от 334 312, 18 лева с ДДС за базов модел. Тази модификация може да измине 617 километра с едно зареждане, а типично за марката, повечето от опциите се доплащат, като конфигурацията може да достигне до половин милион лева за най-наточените изпълнения.





Визуално, новият Cayenne изглежда познато, запазвайки своя масивен силует. Но при по-внимателно вглеждане, той вече е някак стерилен, лишен от бруталността на предишните генерации. Дизайнерите са заимствали редица детайли от по-малкия Porsche Macan – сякаш да покажат, че вече всички са в един кюп. Носът е по-изразен, фаровете са станали по-тънки, а отзад светлините са свързани с диодна лента – визия, която вече е общо място за всеки втори електрически кросоувър.

Базовият Cayenne Electric разполага с по-скромните 442 конски сили и ускорява до 100км/ч за 4.8 секунди, като може да измине 642 километра комбиниран пробег с едно зареждане. Максималният въртящ момент достига 835 Нм, а максималната скорост е 230км/ч. Тук цената започва от 215 006, 55 лева с ДДС за най-базовата версия.

За сравнение, базов бензинов Cayenne от 206 хиляди лева с ДДС, докато най-наточената модификация Turbo E-Hybrid започва от 378 500 лева с ДДС.