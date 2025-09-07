Новото Porsche 911 Turbo S идва с шокираща цена и подобрена динамика

Porsche официално представи новото 911 Turbo S (генерация 992.2), което надминава всичко познато досега и е най-мощния серийно произвеждан 911 модел в историята.

Хибридна технология и мощност

Новият Turbo S използва хибридна T-Hybrid технология, развита от Carrera GTS. Към 3.6-литровия боксер шестцилиндров двигател са прибавени два електротурбокомпресора, захранвани от 400-волтова и 1.9 kWh батерия. Комбинираната мощност е 711 к.с., с 61 к.с. повече от предишния модел, а максималният въртящ момент достига 800 Нм.

Бърз като светкавица

Turbo S ускорява от 0 до 100 км/ч за 2.5 секунди, което е с 0.2 секунди по-бързо от предишното поколение. От 0 до 200 км/ч (124 mph) времето е намалено с 0.5 секунди. Максималната скорост е 322 км/ч, а на Nürburgring автомобилът поставя нов рекорд за Turbo S от 7:03.92 минути, което е с цели 14 секунди по-бързо от предходния модел.

Детайли, дизайн и инфотейнмънт

Визуално Turbo S запазва характерния профил на 911, но се отличава с вертикални въздухозаборници в стил GTS, по-големи странични отвори над задните колела и нова задна броня с аеродинамичен дифузьор и агресивен спойлер. Интериорът включва детайли с покритие „Turbonite“, като купето идва стандартно с две седалки, а при желание могат да се добавят задни.

Шокираща цена

В България цената на новия 911 Turbo S започва от 542 000 лв. За сравнение, предишното поколение 992.1 Turbo S се предлагаше от около 448 000 лв. Това означава, че цената е нараснала с приблизително 21%. Продажбите вече стартират на нашия пазар, като моделът се позиционира още по-силно в премиум сегмента.