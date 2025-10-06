Настоящото M4 може да остане на пазара още дълго време

Вътрешна информация рисува интересна картина по повод стратегията на BMW за G22/G23 4 Series и наточените G82/G83 M4 купета и кабриолети с двигатели с вътрешно горене. Въпреки че автомобилната индустрия се ориентира към електрификацията, нова слух, произхождащ от добре информирания ynguldyn във форума Bimmer Post, предполага, че производството на тези двуврати автомобили с двигатели с вътрешно горене ще бъде удължено и в бъдеще, като завесата за моделите купе и кабриолет не се очаква да падне до средата на 2029 година.

Този удължен жизнен цикъл, при който автомобилите надхвърлят традиционния шест-седемгодишен цикъл на BMW, подчертава гъвкавия подход на марката в период на несигурност на пазара. Продължаващото господство на двувратите модели от 4 Series и M4, в съчетание с четиривратите модели от 4 Series Gran Coupe, които според информациите ще се произвеждат до юни 2028 година, се основава на вече остаряващата, но изключително адаптивна архитектура CLAR. Тази платформа дава на автомобилния производител лукса на времето, позволявайки му да продължи да предлага задоволителна гама от бензинови двигатели, включително мощния редови шестцилиндров двигател за M4, за който BMW обещава, че все още няма да изчезне.

Удължаването на настоящото поколение, което вече е претърпяло обновяване и може да претърпи още една малка промяна, включваща елементи от предстоящата технология Neue Klasse, директно опровергава по-ранните слухове, че 4 Series ще бъде премахната или обединена с по-голямата линия 8 Series. По-важното е, че това изглежда подготвя почвата за двойна бъдеща посока за автомобилите M. Докато следващото поколение седан M3 вече е планирано да получи както двигатели с вътрешно горене, така и изцяло електрически задвижващи системи на платформата Neue Klasse, докладите сочат, че наследникът на M4 след 2029 година може да стане изцяло електрически, потенциално превръщайки се в флагманско купе с висока производителност, задвижвано само от електромотори, с предполагаеми конфигурации с четири двигателя. За момента обаче ентусиастите могат да се радват: настоящият аналогов M4 и неговите събратя от 4 Series.