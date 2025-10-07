BMW оптимизира гамата: Спират няколко модела от производство

BMW предприема решителни стъпки за оптимизиране на продуктовата си гама, като се отказва от редица нишови модели с ниско търсене. Според информация на немското издание Auto Motor und Sport, компанията ще спре производството на спортни автомобили и кросоувъри, за които не се предвиждат преки наследници.

Отпадащите модели включват:

BMW X4 (Купе-кросоувър): Производството на BMW X4 ще бъде спряно през ноември. Бензиновите версии на модела вече спряха да се сглобяват на 30 септември. Въпреки че беше иновативен модел, той така и не успя да достигне популярността на по-големия си събрат, BMW X6.

Частичен заместник: Ролята на X4 ще бъде частично поета от новото BMW X2, което също преминава към формата на купе-кросоувър. Очаква се и неговият електрически еквивалент, BMW iX4.

BMW Серия 8 (Цялото семейство): Различните версии на луксозното семейство Серия 8 постепенно се извеждат от производство. Вече е спряно производството на купето BMW M8, а поръчките за останалите модификации са преустановени. Автомобилите все още са налични при дилърите до изчерпване на количествата.

BMW Z4 (Роудстър): Спортният автомобил BMW Z4 беше планиран да слезе от поточната линия през октомври, но производството му е удължено до началото на 2026 г. Заедно с него ще бъде спряно и свързаното купе Toyota Supra, което използва същата платформа. Все пак, за разлика от Z4, за Supra се планира ново поколение.

Причината: Ниско търсене

Основната причина за взетите решения е ниското търсене на тези нишови модели, което не оправдава инвестициите за разработване на нови поколения. BMW пренасочва усилията си към по-печеливши сегменти, включително електрификацията и масовите кросоувъри.

Тези промени отразяват по-широката тенденция в автомобилната индустрия към рационализиране на гамата и фокус върху най-продаваните и най-печелившите категории автомобили.