BMW намери алтернатива на Китай в производството на батерии за електромобили

Европа продължава активно да търси начини за намаляване на критичната си зависимост от Китай за производството на батерии за електрически превозни средства. Въпреки многобройните инициативи и милиардите долари инвестиции, континентът все още няма стабилна, самодостатъчна верига за доставки.

Китай остава абсолютен лидер, контролирайки целия производствен цикъл – от добива на минерали до сглобяването на готови батерии. Този монопол е сериозен проблем за европейските автомобилни производители и политици, а спадът в търсенето на електромобили през последните две години само забави развитието на местната индустрия.

На този фон се появи неочаквано, но амбициозно предложение, което може да промени играта. Главният изпълнителен директор на BMW South Africa, Петер ван Бинсберген, призова за стратегически съюз между Европа и Южна Африка, който да оформи алтернативен пазар на батерии.

„Ако днес ви е необходима батерия, тя идва от Китай. Трябва да променим това“, подчерта ван Бинсберген. Той предлага съвместно да се създаде верига за създаване на стойност, която да осигури на двете страни стабилен достъп до суровини, технологии и производствен капацитет.

Южна Африка вече е безспорният лидер в производството на автомобили на континента, отговаряйки за над 51% от всички коли, слизащи от поточните линии в Африка. Страната разполага със заводи на водещи международни марки, които произвеждат автомобили както за местния, така и за европейския пазар. Повече от половината от износа на Южна Африка е насочен към ЕС, което вече създава солидна икономическа основа за потенциално партньорство.

Въпреки силната си автомобилна индустрия, нивото на електрификация в Южна Африка остава ниско. Осъзнавайки това изоставане, правителството разработва амбициозна стратегия за стимулиране на инвестициите в „зелени“ технологии. Ключова стъпка беше въвеждането на 150-процентно данъчно облекчение за компании, които инвестират в производството на електрически превозни средства, режим, който ще бъде в сила поне до 2026 година.

Освен това, в партньорство със Световната банка, Южна Африка вече работи по национална стратегия за разработване на критични минерали като литий, никел, манган и кобалт – основни суровини за производството на батерии. Тази инициатива има за цел да създаде цялостна верига за доставки, която може да задоволи не само вътрешните нужди, но и да генерира износ за Европа.

Европейските експерти виждат идеята като потенциално печеливша и за двете страни. За Европа това означава достъп до стратегически ресурси и разширяване на производствената база извън Азия, докато Южна Африка ще ускори технологичното развитие и ще модернизира собствената си индустрия.

Ван Бинсберген предупреждава, че прилагането на тази стратегия изисква координиран подход както от производителите, така и от правителствата в двата региона. „Ако не се адаптираме, рискуваме да загубим ключови експортни пазари“, казва той, подчертавайки, че Европа има уникален шанс да намери „неочакван съюзник“, за да преодолее стратегическата си уязвимост.