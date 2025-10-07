Новини
Авто »
Заради Nissan, французите от Renault планират да съкратят 3000 служители

Заради Nissan, французите от Renault планират да съкратят 3000 служители

7 Октомври, 2025 11:15 670 1

  • renault-
  • nissan-
  • съкращения-
  • персонал

Съкращенията са част от вътрешния план, наречен "Стрела" (Arrow)

Заради Nissan, французите от Renault планират да съкратят 3000 служители - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Френският автомобилен гигант Renault е изправен пред сериозни финансови предизвикателства, които налагат драстични мерки. Компанията обмисля мащабен план за преструктуриране, който може да доведе до съкращаване на около 3000 работни места. Това съобщи изданието L'Informé, позовавайки се на вътрешни източници.

Съкращенията са част от вътрешния план, наречен "Стрела" (Arrow), насочен към подобряване на ефективността и значително намаляване на фиксираните разходи на групата. В края на миналата година в групата са работили близо 99 000 души по света.

Според информацията, става въпрос за доброволна, многогодишна програма за напускане. Очаква се засегнатите позиции да бъдат основно в помощни функции като човешки ресурси, финанси и маркетинг. Тези съкращения ще се отнасят както за служителите в централния офис в Булон-Биланкур, така и за тези в задграничните офиси на компанията. Като цяло, съкращенията ще засегнат приблизително 15% от персонала, зает в административните и спомагателните услуги.

От Renault потвърдиха, че работят по плана "Стрела", но уточниха, че "все още не са взети решения" относно конкретните бройки и срокове. Необходимостта от спешни мерки идва на фона на силно влошеното финансово състояние на групата. През първата половина на 2025-а Renault регистрира нетна загуба от 11.2 милиарда евро.

Основната част от тази загуба се дължи на обезценяването на дела на компанията в японския ѝ партньор Nissan.

Ръководството на Renault, оглавявано от Франсоа Провост, има за цел да опрости управленската структура и да ускори прехода към печеливши програми. Това включва засилен фокус върху развитието на електрически превозни средства и реализирането на съвместни проекти в Европа.

Планът "Стрела" и потенциалните съкращения ясно показват решимостта на Renault да стабилизира финансите си и да се позиционира по-успешно в бързо променящата се автомобилна индустрия, особено в сегмента на електромобилите. Дали доброволната програма ще бъде достатъчна, предстои да видим.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Не не е

    2 1 Отговор
    заради Нисан, заради Урсула Е!

    11:45 07.10.2025