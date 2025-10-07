Заради Nissan, французите от Renault планират да съкратят 3000 служители

Френският автомобилен гигант Renault е изправен пред сериозни финансови предизвикателства, които налагат драстични мерки. Компанията обмисля мащабен план за преструктуриране, който може да доведе до съкращаване на около 3000 работни места. Това съобщи изданието L'Informé, позовавайки се на вътрешни източници.

Съкращенията са част от вътрешния план, наречен "Стрела" (Arrow), насочен към подобряване на ефективността и значително намаляване на фиксираните разходи на групата. В края на миналата година в групата са работили близо 99 000 души по света.

Според информацията, става въпрос за доброволна, многогодишна програма за напускане. Очаква се засегнатите позиции да бъдат основно в помощни функции като човешки ресурси, финанси и маркетинг. Тези съкращения ще се отнасят както за служителите в централния офис в Булон-Биланкур, така и за тези в задграничните офиси на компанията. Като цяло, съкращенията ще засегнат приблизително 15% от персонала, зает в административните и спомагателните услуги.

От Renault потвърдиха, че работят по плана "Стрела", но уточниха, че "все още не са взети решения" относно конкретните бройки и срокове. Необходимостта от спешни мерки идва на фона на силно влошеното финансово състояние на групата. През първата половина на 2025-а Renault регистрира нетна загуба от 11.2 милиарда евро.

Основната част от тази загуба се дължи на обезценяването на дела на компанията в японския ѝ партньор Nissan.

Ръководството на Renault, оглавявано от Франсоа Провост, има за цел да опрости управленската структура и да ускори прехода към печеливши програми. Това включва засилен фокус върху развитието на електрически превозни средства и реализирането на съвместни проекти в Европа.

Планът "Стрела" и потенциалните съкращения ясно показват решимостта на Renault да стабилизира финансите си и да се позиционира по-успешно в бързо променящата се автомобилна индустрия, особено в сегмента на електромобилите. Дали доброволната програма ще бъде достатъчна, предстои да видим.