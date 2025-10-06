Renault и Chery обмислят съвместно производство

Френският автомобилен гигант Renault SA и най-големият износител на автомобили от Китай, Chery Automobile Co., водят активни преговори за създаване на съвместно звено за производство и дистрибуция на автомобили в Южна Америка. Този потенциален алианс има за цел да засили позициите и на двете компании на ключови пазари като Колумбия и Аржентина.

Според информация на Bloomberg, сътрудничеството включва експлоатацията на съществуващите производствени мощности на Renault в региона. Chery ще играе ключова роля, като ще осигури финансирането на проекта и ще предостави своите инженерни разработки, докато Renault ще предостави утвърдената си производствена и дистрибуторска инфраструктура.

Слуховете сочат, че заводът на Renault в Енвигадо, Колумбия, ще бъде използван за производство на автомобили с двигатели с вътрешно горене. По-голямата част от тези автомобили ще се продават под марката Renault, а по-малка част – под марката Chery.

Същевременно, заводът в Кордоба, Аржентина, може да започне сглобяването на plug-in хибридни пикапи, които ще бъдат разпространявани ексклузивно чрез дилърската мрежа на Renault. Но при всички случаи двете компании смятат, че партньорството им е изключително стратегическо за двете страни:

За Chery: Китайската компания, която е най-големият износител на автомобили от 2003 година насам, търси да затвърди позициите си на нови пазари, особено в Латинска Америка. Тъй като регионът има силно търсене на достъпни автомобили с традиционни двигатели, гамата на Chery е идеално пригодена за пазари като Аржентина и Колумбия. Компанията вече има опит в съвместни предприятия със западни марки, сглобявайки модели на Jaguar и Land Rover в Китай.

За Renault: Френският производител ще може да намали разходите за разработване на нови модели и да адаптира автомобилите си по-бързо към изискванията на местния пазар, като използва инженерните решения на Chery. Този ход ще укрепи позициите на Renault в региона, където се конкурира с американски и азиатски производители, които активно инвестират.

Важно е да се отбележи, че Renault вече има активно партньорство с друга китайска компания – Geely, с която съвместно произвежда хибридни и електрически модели в Бразилия. Според източниците, новите преговори с Chery няма да засегнат съществуващия съюз с Geely, а по-скоро ще се превърнат в допълнителна стратегическа насока за френската компания.

Преговорите все още са в ранен етап и предстои финално решение. Въпреки че представителите на Renault и Chery засега отказват официален коментар, тази потенциална сделка маркира поредния етап от глобалната експанзия на китайските производители и преструктурирането на световния автомобилен пейзаж.