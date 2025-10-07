Наточен китайски хечбек пристига в Европа и у нас, за да притесни утвърдените производители

B05 Ultra на Leapmotor, наточен електрически хечбек, известен в Китай като Lafa 5 Ultra, е напът да внесе сериозно вълнение на пазара на електромобили, като се възползва от европейското инженерство на своя партньор Stellantis, за да предложи истинска машина за шофьори.

Докато стандартните европейски модели B05 ще разполагат с едномоторни конфигурации с мощност от 177 и 215 конски сили, B05 Ultra ще повиши значително производителността. В индустрията се разпространяват слухове за конфигурация с два мотора и задвижване на всички колела, която може да развие мощност между 320 и 400 конски сили. Прогнозира се, че това агресивно електрическо сърце ще ускори хечбека от 0 до 100 км/ч за по-малко от 5,5 секунди. Базовият B05 с един мотор, монтиран отзад, е с мощност 215 к.с. (160 kW), а в Китай вариантът Lafa 5 предлага впечатляващ пробег по CLTC до 605 км. За европейската версия B05 Ultra, според очакванията, 60 kWh LFP батерия ще осигури пробег по WLTP от приблизително 450 км, с опция за по-висока производителност, която потенциално може да достигне 500 км благодарение на оптимизираното управление на енергията. Архитектурата поддържа бързо зареждане до 150 kW, способно да зареди батерията от 0% до 80% за около 25 минути.

Настройката на шасито и фината настройка на окачването на B05 Ultra са поверени на европейските експерти от Stellantis, за да гарантира характеристики на управление, отговарящи на високите очаквания за производителност. Построен върху модулната платформа LEAP 3.5 на Leapmotor, автомобилът е проектиран за почти перфектно разпределение на теглото 50:50, което е от решаващо значение за пъргави и предвидими маневри в завоите. Аеродинамичните подобрения, включително функционален преден сплитер и солиден заден спойлер, се считат за нещо повече от естетика, като подсилват стабилността при висока скорост.

Фокусираният върху производителността екстериор се отличава с пълен аеродинамичен пакет, акценти в гланцово черно и 19-цолови алуминиеви джанти, което визуално отличава модела Ultra като агресивния брат на стандартния компактен хечбек B05. В интериора се усеща спортно-луксозна атмосфера с използване на обширни материали, наподобяващи алкантара, които подчертават ергономичността, фокусирана върху водача. Пълното разкриване на интериора е планирано за по-късно през тази година.

Наточеният B05 Ultra е планиран да се продава на глобалния пазар през първата половина на 2026 година. Докато стандартните модели B05 се очаква да бъдат на конкурентна цена под 30 000 евро в Европа, вариантът Ultra естествено ще бъде с по-висока цена, но все пак се очаква да бъде позициониран като достъпен вариант, потенциално подбиващ европейските си конкуренти в сегмента под 40 000 евро. Този автомобил представлява стратегически ход, за да се потвърди, че китайските електромобили, подкрепени от европейския опит в динамиката, могат да бъдат едновременно достъпни и наистина привлекателни за шофиране.