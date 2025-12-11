Наточеното Clio RS може да се завърне

Емблематичното име Renaultsport (RS) може да се завърне по драматичен начин, като ръководителите на Renault признават, че подмарката за високи постижения не е мъртва, а просто е в режим на изчакване, тъй като компанията дава приоритет на електрификацията и своя подразделение Alpine за високи постижения. Въпреки че емблемата RS беше официално премахната през 2021 година в полза на Alpine, глобалният директор по продажбите Бруно Ванел потвърди възможността за завръщане, като заяви: „Добрата новина е, че разполагаме с вътрешното ноу-хау, за да произведем такъв автомобил.“

Най-вероятният кандидат за възраждане е Clio RS, който ще трябва да използва хибридните задвижващи системи E-Tech на Renault с „висока мощност и ниски емисии на CO2“, за да отговори на съвременните изисквания за емисии. Според слуховете, този потенциален нов Clio RS ще използва подобрена версия на стандартната 1,8-литрова бензино-електрическа хибридна система на автомобила, с цел да достигне мощност от над 200 к.с. (149 кВт). За сравнение, най-новият изцяло хибриден Clio E-Tech развива 160 к.с. от 1,8-литровия си двигател, а излизащият от производство бензинов Clio RS Trophy развива 217 к.с.

Макар хибридният Clio RS да е най-непосредствената възможност, Renault също така изрично обмисля изцяло електрически RS модели, като се възползва от „многото възможности с електричеството” на платформата, споделена с Alpine. Разработването на концепцията Renault 5 Turbo 3E — електрически поклон, разработен с ноу-хау на Alpine, който може да се похвали с 555 к.с. на колелата от двойни задни мотори, демонстрира способностите на групата в областта на „горещите коли”. Окончателното решение за възраждането на RS ще зависи от пазарния интерес и икономическия баланс между разходите за разработка и потребителското търсене, тъй като, както отбеляза Ванел, днес „все по-трудно се продават спортни хечбеци“.