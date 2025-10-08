Тествахме хибрида с най-голям ел.пробег в Европа – ето и колко струва у нас (БГ ЦЕНИ)

Съвсем наскоро ви представихме едно от най-новите предложения на Geely Group в България в лицето на Geely Cityray, а сега имахме възможност да покараме друг от моделите на групата, но този път от марката на Lynk&Co. За незапознатите с този бранд, можем да споделим, че това е китайско-шведска марка, която до голяма степен използва инженерите и тестовите центрове на Volvo, за моделите които продава в Европа. Моделът, който ние тествахме е хибридният SUV 08, който е построен на платформата върху новата платформа CMA Evo, която е модификация на архитектурата, залегнала в основата на Volvo XC40.

Екстериор

Започвайки с дизайна, китайският автомобилен производител се придържа към своите черти в предната част с традиционните за марката дневни светлини, под които е разположена и лента в която са вградени основните фарове. В долната част на бронята откриваме и отвор за охлаждане, като впечатление прави липсата на традиционна решетка пред двигателя.

Страничната линия е максимално изчистена с фино изработени огледала разположени върху специален панел на предната врата. Самите огледала са изработени по изключително интересен начин с минимална рамка около тях, което прави настройката им интересен процес при който цялото огледало с основата се завърта, а не само стъклото. Арките на калниците и праговете се предлагат в черен гланц, подобно и на тавана и други елементи по купето. Дръжките следват последните тенденции в дизайна и се прибират във вратата при заключване или потегляне.

По продължението на цялата задна част откриваме светлинна лента, под която е изписано и името на компанията, а в най-долната част на бронята откриваме и дифузьор зад който са скрити ауспуховите тръби. Джантите са в размер от 19 или 21 цола.

По отношение на размерите, кросоувърът се позиционира в сегмент с оспорвани и утвърдени играчи в България, където се намират още Skoda Kodiaq, Kia Sorento, Hyndai Santa Fe, Peugeot 5008 и други. Дължината му е 4820 мм, широчината – 1910 мм, височината – 1680 мм, а междуосието е 2840 мм.

Интериор

Влизайки в интериора, първото нещо, което мигновено прави впечатление е качеството на материалите, като то е на изключително високо ниво по всички повърхности, които докосвате и виждате, като единственото изключение за това е пластмаса в горната част на таблото, под която е скрит единият от 23-те говорителя на аудио системата Harman Kardon.

Седалките са удобни с електрически настройки и опции за масаж, вентилация и подгрев. Мястото на предните седалки е достатъчно, като единствената забележка за по-високите хора е мястото за колената поради широчината на централната конзола, нещо което все по-често се среща през последните години в много автомобили. Пространството за главата също е повече от достатъчно, въпреки наличието на стъклен покрив, като подобна е и ситуацията на задната седалка, където двама възрастни могат да се возят без никакви притеснения за пространството.

Подобно на всеки нов автомобил, особено от азиатските страни, така и тук, управлението на почти всичко е оставено на централният дисплей, който тук е с диагонал от 15.4 инча, размер който допреди няколко години бе годен за дисплей на лаптоп. Качеството му също е на изключително високо ниво, като предлага безжична връзка със смартфон на Apple или Anrdoid. Пред водача също има дисплей с данните нужни по време на шофиране.

За разлика от своя братовчед от Geely, тук настройката на огледалата е поверена на физически бутони, които трябва да отбележим, че изглеждат доста добре, но опции като отваряне на панорамният покрив или пък смяна на режимите на шофиране се командват от централния дисплей, нещо което може да бъде разсейващо по време на движение, особено, ако не сте привикнали със структурата на операционната система.

Багажникът е с обем от 540 литра, като той може да нарасне до 1254 литра при сгъване на задните седалки. Поради разположението на батерията, дъното е сравнително високо и за разлика от някои конкуренти, под него не може да откриете много пространство за съхранение, което пък не можем да кажем за останалата част от интериора, където различни ниши за вещи не липсват.

Задвижване и технически характеристики

Подобно на повечето китайски автомобили у нас, бензиновият двигател е с обем от 1.5 литра, като предоставя мощност от 137 конски сили и въртящ момент от 230 нютон метра в пиковите си стойности. Заедно с него работи и електромотор с мощност от 208 конски сили и 350 нютон метра, като системната мощност на автомобила достига 345 конски сили. Тя се предава единствено към предните гуми чрез автоматична трансмисия. Ускорението от 0 до 100км/ч отнема 6.8 секунди, а максималната скорост е 185 км/ч.

Както споменахме и в заглавието, това е плъг-ин хибридът с най-голям в пробег в Европа, като 39.6кВтч батерия осигурява до 200 километра само на ток, като имате избор между това дали да шофирате автомобила в режим в който той сам определя кое задвижване да използва, изцяло електрически или режим в който да запазите батерията за по-късно.

По отношение на поведението на колата, липсата на задвижване на четирите колела, (опция, която няма да се предлага в близко бъдеще) е забележима, но все пак сравнително твърдото окачване ви позволява малко по-агресивно вземане на завоите. Комбинацията от електромотор и бензинов двигател позволява приятно доускорение, което помага при изпреварване, а включването на конвенционалният мотор не влияе толкова на шума в автомобила.

Що се отнася до разхода на гориво, то според официалните данни, той е под 1 литър на 100 километра със заредена батерия, което означава, че колата може да измине над 1100 километра с пълен резервоар и батерия. При празна батерия, бензиновият мотор е способен на разход от 6.5л/100км., а в изцяло електрически режим, както вече споменахме, можете да изминете до 200 километра. Зареждането на батерията се случва за 33 минути в капацитета от 10 до 80% при наличието на 80kW DC зарядно.

Цена

Що се отнася до цената, у нас тя започва от 103 639,43 лева с ДДС за базовата версия Core и достигат до 111 462,75 лева за More модификацията, която шофирахме ние. Сумата е по-ниска от тази на някои от преките конкуренти, но дали макар и разработен в Швеция, този китайски автомобил ще успее да завладее българският купувач, предстои да разберем.