Тествахме най-интелигентния Mercedes (вижте и колко струва у нас)

Mercedes CLA Electric не е просто нов модел, а е автомобил с претенция да се превърне в нов еталон в сегмента на малките луксозни електрически седани. Той е замислен като пряк наследник на популярния CLA и влиза в ожесточена конкуренция с утвърдени играчи като Tesla Model 3 и BMW i4. Първите ни впечатления след направеното от нас пробно шофиране са, че позиционирането му от Mercedes като „iPad“ спрямо по-ранните и тромави EQ модели подчертава фокуса на марката върху ефективността и удобството за ежедневна употреба.

CLA Electric предлага рекорден електрически пробег, който променя представите за възможностите на компактния клас. С луксозен интериор и обещание за комфортно шофиране, той е проектиран да бъде партньор за дълги разстояния, макар че някои компромиси в практичността и потребителския интерфейс могат да породят въпроси. Ето и впачятленията ни от новото CLA.

Екстериор

Визията на CLA Electric е резултат от успешната адаптация на аеродинамичните постижения от гамата EQ. За разлика от по-големите си братя, тук се постига далеч по-красив и по-малко „яйцевиден“ силует, запазвайки в същото време изключително нисък коефициент на съпротивление от Cx - 0.21. Дизайнът е елегантен, но и основно оптимизиран за ефективност. Заоблената предна решетка и светлинните ленти, които се простират по цялата широчина както отпред, така и отзад, придават на автомобила модерен и разпознаваем светлинен подпис.

Стандартното оборудване е богато и включва панорамен покрив, LED светлини, осветена решетка и 18-цолови джанти. Тази комбинация създава премиум излъчване, което е задължително за марката, и гарантира, че CLA Electric се отличава на пътя, докато "хлъзгавата" му форма е пряко отговорна за впечатляващия пробег.

Интериор

Интериорът е най-смелото отклонение от традиционния дизайн на Mercedes. Цялото табло е превърнато в един огромен, извит екран, който доминира в салона и включва дисплея на водача, инфотейнмънта и опционален трети 14-инчов екран за пътника. Графиките са кристално чисти и ясни, създавайки усещане за ултрамодерна технологична капсула.

Салонът е изпълнен с приятни на допир и висококачествени материали, които включват веганска кожа, дърво и дори конопени влакна за тапицерията, подчертавайки лукса и същевременно екологичното съзнание на марката (макар че липсата на естествена кожа определено се усеща). Иначе, предните седалки са изключително удобни и предлагат многобройни възможности за съхранение на вещи. Въпреки че инфотейнмънт менютата са лесни за навигация, управлението на климатика през сензорния екран е неудобно, а тъчпадът на волана е неинтуитивен – това е основният ергономичен недостатък на този високотехнологичен дизайн.

Като компенсация, вграденият AI асистент е впечатляващ, способен да намира ресторанти и да отговаря на въпроси. Пространството е добро на предните седалки и изненадващо адекватно отзад, въпреки скосената линия на покрива. Единственият минус е ниско монтираната задна седалка, която намалява видимостта на пасажерите отзад. Багажникът от 405 литра изостава от конкурентите като Tesla Model 3 (594 литра) и BMW i4 (470 литра), но това се компенсира от огромния 101-литров преден багажник, който е един от най-големите в сегмента.

Двигател и ходови характеристики

CLA Electric демонстрира превъзходна ефективност и впечатляваща мощност. Базовата версия, която тествахме ние и която виждате на снимките е CLA 250+ с един двигател на задната ос и мощност от 272 к.с. У нас обаче се предлага и по-спортната CLA 350+ с два двигателя, 354 к.с. и задвижване на четирите колела.

Пробегът е наистина забележителен. Със заявени 779 км, CLA Electric предлага най-голямото разстояние между зарежданията сред всички продавани електромобили. Това обаче са данни при абсолютно идеални условия и както е известно реалният пробег е далеч по-нисък. В комбинирана среда градска/извънградска обаче този mercedes спокойто ще измине 600 километра с едно зареждане, като смело можем да кажем, че ефективността му е изключителна, далеч надхвърляйки тази на Tesla и почти идентична с тази на BMW. Високата ефективност се дължи основно на лекото тегло, аеродинамичната форма и усъвършенстваната технология на задвижване и батерията. По време на нашия тест разходът беше под 15 кВтч /100 км.

При шофиране CLA Electric е фокусиран върху комфорта. В града лекото управление и мекото окачване се справят отлично с неравностите, правейки пътуването изключително гладко. Спирачките са калибрирани превъзходно, избягвайки рязкото "хващащо" усещане, което често се среща при електромобилите.

На магистрала автомобилът е тих и стабилен. Аеродинамичната форма минимизира аеродинамичните шумове от вятъра, а стандартният адаптивен круиз контрол и асистентът за смяна на лентата облекчават умората при дълги пътувания. На планински път CLA Electric също е сигурен и уверен. Макар и да не е истински спортен автомобил поради по-мекото си окачване, той предлага отлично сцепление и стабилност в завоите.

Заключение и цена

След първите ни впечатления от най-интелигентния нов Mercedes, както го наричат самите германци, мооем да щажем, че CLA Electric е автомобил, който спокойно може да пренапише правилата за електрическия пробег в компактния луксозен клас. Той предлага непостижим от конкуренцията пробег, изключително луксозен салон и най-авангардните технологии за автомобил от този клас.

Нашето мнение

е, че CLA Electric е впечатляващо постижение на инженерната мисъл. Той съчетава иновациите в ефективността с традиционния лукс на Mercedes. Преходът към изцяло екранно табло обаче е спорен. Въпреки че визуално е грандиозно, неудобното управление на основни функции като климатика е досаден недостатък, който марката трябва да оправи. За потребителите, които ценят максималния пробег, луксозната атмосфера и са готови да приемат технологичния интерфейс, CLA Electric е безспорният избор в момента.

Цената на CLA го позиционира като премиум предложение, но в същото време, предвид цените на конкуренцията, тези на иновацията от Щутгарт не са толкова високи. С начална цена от 110 400 лв. с ДДС (€ 56 447) за версията 250+ и 118 500 лв. с ДДС (€ 60 588) за 350 4MATIC, автомобилът е много конкурентен на основния си съперник BMW i4, особено като се вземе предвид много по-големият пробег и богатото стандартно оборудване, включващо панорамен покрив, асистент за паркиране и по-обширен набор от системи за безопасност.