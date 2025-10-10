Последното Volvo V90 слезе от поточната линия

Eрата на флагманското комби на Volvo официално приключи, след като последното V90 слезе от конвейера в Торсланда, Швеция. Тази последна версия на величествения модел с дълъг покрив не е предназначена за гаража на клиент, а по-скоро за почетно място в колекцията Volvo Heritage Collection, където ще бъде изложена в World of Volvo в центъра на Гьотеборг, редом с легендарните си предшественици. Това последното сглобяване през октомври слага край на предишните спекулации и потвърждава оттеглянето на V90 от глобалната гама.

Решението подчертава промяна в марката, собственост на Geely, като главният изпълнителен директор на Volvo, Джим Роуън, посочи, че марката сериозно обмисля да се откаже напълно от комбитата, за да се концентрира върху далеч по-доходния сегмент на SUV, като изрично заяви: „Да, защото мисля, че нещата са се променили, нали? SUV-овете се промениха с височината на каросерията.“ Докато по-голямото комби вече е история, Роуън намекна, че съдбата на по-малкия V60 също може да включва прекратяване на производството, въпреки че той ще продължи да се произвежда в близко бъдеще.

Любопитно е, че седанът S90, който е аналог на V90, избягва пълното преустановяване на производството, като дори претърпя втори фейслифт, за да удължи живота си на избрани пазари като Китай и други азиатски територии. Глобалният заместител на бензиновия S90 е изцяло електрическият ES90, който технически се доближава до практичността на комбито с дизайн тип лифтбек.