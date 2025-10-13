Продават се 22 безупречни BMW-та

Аукционната къща RM Sotheby's ще проведе търг за продажба на 22 автомобила BMW M Performance, включително както модерни и мощни модели, така и редки икони на стила.

Колекцията е наречена „Best of M“ и обхваща близо 53 години от историята на подразделението. Тя включва някои от най-мощните модели BMW M Performance, произвеждани някога. Сред най-интересните предложения са моделът Turbo от 1975 година, който изглежда особено привлекателно на джанти Alpina Cotton Reel, и суперколата M1 от 1980 година, изпъстрена с емблематичните BMW M ивици.

В колекцията присъстват и няколко M3, включително 2,5-литров Sport Evo купе и 2,3-литров кабриолет. Други класически модели от 90-те години включват спортния автомобил Z1 с падащи врати и чифт E36 M3 от 1995 година. Трудно е да не се забележи кабриолетът в цвят Dakar Yellow и скромният British Racing Green GT, създаден за хомологация.

По-модерните модели на BMW M включват E46 M3 CSL, купето Z3 M „Clownshoe“ и E82 1M, както и Alpina Roadster от 2003 година и рядкото четириврато E90 M3 CRT, което е лимитирано до едва 67 бройки. Предлага се и яркооранжевият му брат M3 GTS, купе. В лота присъстват и M3 GTS от 2016 година и M4 CSL от 2023 година.

Отбелязва се, че всички автомобили BMW M Performance, пуснати на търг, са с минимален пробег и са в перфектно колекционерско състояние. Общата стойност на колекцията се оценява на 4.2 милиона долара.