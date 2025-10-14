Новини
Mazda загатна за мистериозен модел, който развълнува феновете

Mazda загатна за мистериозен модел, който развълнува феновете

14 Октомври, 2025 13:47 527 0

Ще видим ли най-после спортна кола с Ванкелов двигател?

Mazda загатна за мистериозен модел, който развълнува феновете - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Mazda се готви да представи елегантен четиривратен концептуален модел на Japan Mobility Show, който ще анонсира бъдещото развитие на дизайна на марката. Макар че на пръв поглед това може да породи надежди за дългоочакваното възраждане на роторното спортно купе RX, при по-внимателно разглеждане се вижда, че концептуалният модел има задни врати, което подсказва, че става дума за елегантен фастбек или подобен грациозен силует, вдъхновен от Vision Coupe от 2017 година.

Mazda загатна за мистериозен модел, който развълнува феновете

Този нов автомобил, който е значително по-голям от Iconic SP, се отличава с гладка, странична линия, прозорци без рамки, просторен панорамен стъклен покрив и миниатюрни камери за странично виждане, които заместват традиционните огледала.

Mazda представя този нов „Vision” като въплъщение на „бъдещето на удоволствието от шофирането във всеки аспект”, което се вписва идеално в темата на изложението „радостта от шофирането подхранва устойчиво утре”. Използването на думата „устойчиво” е силен намек за електрифицирана или въглеродно неутрална задвижваща система. Въпреки че компанията възстанови екипа си за разработка на роторни двигатели и Iconic SP предложи конфигурация с двоен ротор за удължаване на пробега, все още е отворен въпросът дали този по-голям концепт Vision ще разполага с роторен двигател – като чист двигател или генератор – или ще бъде изцяло електрически автомобил.

Една интригуваща възможност е, че сърцето на концепцията може да даде представа за следващото поколение технологии за двигатели с вътрешно горене на Mazda, задвижващата система Skyactiv-Z, чието производство се очаква да започне около 2027 година. Този нов четирицилиндров двигател се разработва за съвместимост с въглеродно неутрални горива, фокус, споделен с партньорите Toyota и Subaru, и се очаква да задвижва следващото поколение хибрид CX-5.

Мистерията ще бъде напълно разкрита на 29 октомври, първият ден на Japan Mobility Show, където изцяло новият CX-5 също ще направи своя публичен дебют заедно с тази интригуваща концепция Vision.


