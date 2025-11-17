Mazda тества електрически кросоувър с иновативна платформа

Mazda най-накрая поема сериозен ангажимент в сегмента на електрическите автомобили, като шпионски снимки потвърждават, че японският автомобилен производител тества своя първи електромобил, изграден върху специална, собствена електрическа архитектура. Преминавайки от преработената платформа с вътрешно горене на MX-30 и съвместно разработения с Changan Mazda 6e, този нов изцяло електрически SUV ще използва Skyactiv EV Scalable Architecture и се очаква да бъде пуснат на пазара около 2027 година.

Прототипът е забелязан близо до центъра за развитие на Mazda в Калифорния, което показва ясен фокус върху ключовия пазар в Северна Америка. Тестовият модел има объркващ външен вид, типичен за ранния етап на разработката, като използва каросерия, която според информациите съчетава задната част на CX-60 с модифицирана предна част на CX-90 – обичайна практика за маскиране на ранния етап на разработката.Въпреки камуфлажа, автомобилът запазва характерните за Mazda стилови елементи, включително характерната форма, свързваща фаровете, и затворена „решетка“, която подсказва за аеродинамична оптимизация за електромобил. Страничният профил разкрива къси надвеси, което е ясен признак за специална електрическа платформа, която максимизира вътрешното пространство.

Многобройни несъответствия, като например различен дизайн на предните и задните колела, малки, вградени колела спрямо разширените арки и несъответствие в панелите, потвърждават, че това е много ранен етап на разработка, фокусиран върху тестването на основните механични части и самата нова платформа.

Анализаторите предполагат, че крайният производствен модел ще бъде по-малък, петместен кросоувър от среден размер – електрически еквивалент на изключително популярния CX-5 (с дължина 4,69 метра) – а не седемместен конкурент на масивния CX-90 (5,12 метра).

Въвеждането на Skyactiv EV Scalable Architecture е решаващ момент за Mazda, позволяващ на компанията да премине от преобразувани модели към изграждането на истински електромобили от нулата. Новата платформа е проектирана да бъде силно модулна, да се адаптира към различни стилове и размери на каросерията и да бъде основа за няколко бъдещи електрически модела до 2030 година. Сниманият SUV е специално посочен като автомобил, разработен за американския пазар, в съответствие със стратегията на Mazda да предлага различни модели CX за Северна Америка (нечетни номера: CX-50, -70, -90) и за Европа (четни номера: CX-60, -80). Производството на този първи специален електромобил е планирано да започне през 2027 година.