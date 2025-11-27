Skoda възроди култовия модел 100

Skoda продължава да чества своята богата история отпреди VW Group с най-новото попълнение в серията „Icons Get a Makeover“: впечатляваща, изцяло електрическа реинтерпретация на седана Skoda 100/110. Този модел, продаван между 1969 и 1977 година, се отличава с това, че е първата Skoda, който надминава един милион продажби, и се завръща в модерна, изцяло цифрова форма.

Проектиран от специалиста по екстериор на Skoda Мартин Паклат, въображаемият наследник напълно прегръща езика на Modern Solid Design на марката, като предпочита чисти, съвременни линии пред тежки ретро форми. Концепцията остава вярна на основната динамика на оригинала: задно задвижване, задно разположен двигател, макар и двигателят с вътрешно горене да е заменен с електрическа трансмисия.

Най-смелото визуално изявление е пълното отпадане на задното стъкло. На негово място е поставен извит панел в цвета на каросерията с централна перка, която служи както за въздухозаборник за задните електрически компоненти, така и за трета спирачна светлина.

Въпреки футуристичната каросерия, Паклат включва дискретни вентилационни отвори в задния калник, което е поклонение пред оригиналното разположение на двигателя отзад. LED лентите отпред и отзад напомнят класическата хромирана облицовка и вентилацията на двигателя. Дори оригиналното място на капачката на резервоара за гориво на предния калник е запазено, като умело скрива новия порт за зареждане.

Докато оригиналната Skoda 100 е компактен автомобил с дължина 4155 мм, този хипотетичен електромобил започва своя дизайн на базата на настоящата платформа Superb. Тази специална архитектура за електромобили позволява къс преден надвес и необичайна конфигурация на багажника, с по-малък втори багажен отсек, монтиран над задвижващия механизъм на задния мост.

Тези преосмисляния на дизайна – които са чисто и просто проект, създаден от дизайнерите на Skoda в свободното им време – предлагат интересен поглед върху това как богатото наследство на Skoda може да се пренесе в ерата на изцяло електрическите автомобили, дори и да не са планирани за производство.