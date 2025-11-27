Новини
Авто »
Skoda възроди култовия модел 100

Skoda възроди култовия модел 100

27 Ноември, 2025 12:26 679 4

  • skoda-
  • skoda 100-
  • vision-
  • дизайн-
  • концепт

За момента новият модел е само виртуален

Skoda възроди култовия модел 100 - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Skoda продължава да чества своята богата история отпреди VW Group с най-новото попълнение в серията „Icons Get a Makeover“: впечатляваща, изцяло електрическа реинтерпретация на седана Skoda 100/110. Този модел, продаван между 1969 и 1977 година, се отличава с това, че е първата Skoda, който надминава един милион продажби, и се завръща в модерна, изцяло цифрова форма.

Проектиран от специалиста по екстериор на Skoda Мартин Паклат, въображаемият наследник напълно прегръща езика на Modern Solid Design на марката, като предпочита чисти, съвременни линии пред тежки ретро форми. Концепцията остава вярна на основната динамика на оригинала: задно задвижване, задно разположен двигател, макар и двигателят с вътрешно горене да е заменен с електрическа трансмисия.

Skoda възроди култовия модел 100

Най-смелото визуално изявление е пълното отпадане на задното стъкло. На негово място е поставен извит панел в цвета на каросерията с централна перка, която служи както за въздухозаборник за задните електрически компоненти, така и за трета спирачна светлина.

Въпреки футуристичната каросерия, Паклат включва дискретни вентилационни отвори в задния калник, което е поклонение пред оригиналното разположение на двигателя отзад. LED лентите отпред и отзад напомнят класическата хромирана облицовка и вентилацията на двигателя. Дори оригиналното място на капачката на резервоара за гориво на предния калник е запазено, като умело скрива новия порт за зареждане.

Skoda възроди култовия модел 100

Докато оригиналната Skoda 100 е компактен автомобил с дължина 4155 мм, този хипотетичен електромобил започва своя дизайн на базата на настоящата платформа Superb. Тази специална архитектура за електромобили позволява къс преден надвес и необичайна конфигурация на багажника, с по-малък втори багажен отсек, монтиран над задвижващия механизъм на задния мост.

Skoda възроди култовия модел 100

Тези преосмисляния на дизайна – които са чисто и просто проект, създаден от дизайнерите на Skoda в свободното им време – предлагат интересен поглед върху това как богатото наследство на Skoda може да се пренесе в ерата на изцяло електрическите автомобили, дори и да не са планирани за производство.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 таксиджия 🚖

    1 0 Отговор
    Шменти капели е възродило! Електрически буклук! Шкода 100 оригинала беше рали автомобил за народа - евтин, лек и със задно задвижване и само ръчна трансмисия! Отпред голям капак - това е багажника. Отзад малък капак - там е двигателя. Бензин със 4 къси скорости, само за рали и планински пътища.

    Шкода обяви моналия месец, че спира предлагането на ръчки, само 7 ДСГ. Да им таковам "евтиния"...то новоте шкоди ще струват колкото Ауди.

    12:33 27.11.2025

  • 2 Варна 3

    2 0 Отговор
    Какво сте възродили, нищо не сте възродили! И няма нищо общо с истинския стар модел! Вземате само куп пари за такива идеи като този!

    12:33 27.11.2025

  • 3 Пенсиониран отдавна

    1 1 Отговор
    Имах такава Шкода, приликата е огромна !!!

    12:42 27.11.2025

  • 4 Ййй

    0 0 Отговор
    ,копиран дизан на бмв ... Отново ....

    13:01 27.11.2025