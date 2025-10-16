Новини
Напук на всички, Kia продава електромобили в Европа и дори увеличава производството им

16 Октомври, 2025 09:18 642 3

  • kia-
  • ev2-
  • ev4-
  • европа-
  • електромобил

Компанията планира да разшири капацитета на предприятието в Жилина

Напук на всички, Kia продава електромобили в Европа и дори увеличава производството им - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Kia значително променя фокуса на производството си в Европа, само няколко седмици следи като произведе първия си електромобил на Стария континент, EV4, в завода в Жилина, Словакия. Изпълнителният директор на корейския автомобилен производител обяви агресивна стратегия за утрояване на производствения капацитет на компанията за електромобили в Европа в рамките на следващите две години.

Тази електрификация е съсредоточена в завода в Жилина, който се гордее с настоящ производствен капацитет от до 350 000 автомобила годишно при работа извънредно. До 2027 година, Kia се стреми да постигне значително производство от над 80 000 броя EV4 и още 100 000 броя от по-малкия EV2 в словашкия завод.

Тези цели са част от глобалния план на Kia да постигне годишно производство от 100 000 броя за моделите EV2 и EV4, което се счита за необходимо, за да се гарантира стабилна верига на доставки и рентабилна експлоатация на новите автомобили. За да улесни това масивно увеличение на производството на електромобили, Kia се ангажира с инвестиция от 108 милиона евро за разширяване и модернизиране на производствения капацитет на завода в Жилина за EV2 и EV4.

Тази стъпка следва силните продажби на BEV през август за Kia и ентусиазираното приемане на наскоро пуснатия EV4, като моделът EV3 вече служи като значителен двигател на растежа в Европа, регистрирайки 45 269 продажби през последните осем месеца.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 4 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 очевидец

    1 0 Отговор
    Всички сериозни финансови анализатори приказват, че санкциите против Русия рефлектират върху европейската индустрия, заради поскъпването на цените на тока в производството и горивата, което оскъпява продукцията толкова, че никой не я купува, а предприятията фалират.

    У нас отричаме

    09:20 16.10.2025

  • 2 Китайците

    3 0 Отговор
    имат най-голямото призводство на каквото се сетиш на половин цена. Златния резерв се трупа, йоана катери небесата, военната техника изпревари тази на цялото ОТАН, работна ръка в изобилие, и най-вече работлива. Инженери бол, не като онези в ЕС, които не знаят колко е 2 плюс 2. Корейците отдавна са много зад китайците, колкото и да ги рекламират в пропагандните медии като номер 1.

    Коментиран от #3

    09:29 16.10.2025

  • 3 разбира се

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Китайците":

    Руснаците се оплакват, че Китай вече ги е купил.... Тези пари за войната в Украйна нали идват от някъде

    09:34 16.10.2025