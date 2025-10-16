Напук на всички, Kia продава електромобили в Европа и дори увеличава производството им

Kia значително променя фокуса на производството си в Европа, само няколко седмици следи като произведе първия си електромобил на Стария континент, EV4, в завода в Жилина, Словакия. Изпълнителният директор на корейския автомобилен производител обяви агресивна стратегия за утрояване на производствения капацитет на компанията за електромобили в Европа в рамките на следващите две години.

Тази електрификация е съсредоточена в завода в Жилина, който се гордее с настоящ производствен капацитет от до 350 000 автомобила годишно при работа извънредно. До 2027 година, Kia се стреми да постигне значително производство от над 80 000 броя EV4 и още 100 000 броя от по-малкия EV2 в словашкия завод.

Тези цели са част от глобалния план на Kia да постигне годишно производство от 100 000 броя за моделите EV2 и EV4, което се счита за необходимо, за да се гарантира стабилна верига на доставки и рентабилна експлоатация на новите автомобили. За да улесни това масивно увеличение на производството на електромобили, Kia се ангажира с инвестиция от 108 милиона евро за разширяване и модернизиране на производствения капацитет на завода в Жилина за EV2 и EV4.

Тази стъпка следва силните продажби на BEV през август за Kia и ентусиазираното приемане на наскоро пуснатия EV4, като моделът EV3 вече служи като значителен двигател на растежа в Европа, регистрирайки 45 269 продажби през последните осем месеца.