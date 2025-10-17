Ford продава един от най-редките автомобили, които някога е произвеждал

Ford отваря вратите на своята свещена Heritage Collection, за да предложи на публиката едно от най-ценните си съкровища. За първи път в историята си, „синият овал“ ще пусне на търг един от най-редките си автомобили: Ford GT Heritage Edition от 2006 година.

Този конкретен суперкар, който е третият Heritage Edition, произведен досега, ще бъде продаден на предстоящия търг Barrett-Jackson Fall 2025 в Скотсдейл, Аризона.

Автомобилът е зашеметяващ поклон пред легендарната състезателна история на Ford, облечен в емблематичната Gulf разцветка – отличителна комбинация от синьо и оранжево – която отбелязва 50-годишнината от историческата победа на компанията на 24-часовото състезание в Льо Ман през 1966 година.

Въпреки че през целия си живот е бил маркетингов и медиен автомобил за Ford, километражът показва под 15 хиляди километра. Средно разположеният двигател на автомобила е подходящ за епохата 5,4-литров V8 с компресор, който доставя внушителните 550 конски сили към задните колела чрез шестстепенна ръчна скоростна кутия.

Всички приходи от продажбата ще бъдат насочени директно към поддръжката и реставрацията на огромната колекция Heritage на Ford, състояща се от 500 автомобила. Като се има предвид, че предишните екземпляри от Heritage Edition са достигали цени между 680 000 и 1,2 милиона долара, този екземпляр с нисък пробег, собственост на фабриката, се очаква да достигне цена близка до 1 милион долара. Спечелилият търга ще получи и сертификат за автентичност и подробна книга за производството на автомобила.