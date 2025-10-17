Новини
Авто »
Ford продава един от най-редките автомобили, които някога е произвеждал

Ford продава един от най-редките автомобили, които някога е произвеждал

17 Октомври, 2025 13:06 608 0

  • ford-
  • gt-
  • gt40-
  • heritage edition

Компанията ще се раздели с GT Heritage Edition

Ford продава един от най-редките автомобили, които някога е произвеждал - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Ford отваря вратите на своята свещена Heritage Collection, за да предложи на публиката едно от най-ценните си съкровища. За първи път в историята си, „синият овал“ ще пусне на търг един от най-редките си автомобили: Ford GT Heritage Edition от 2006 година.

Този конкретен суперкар, който е третият Heritage Edition, произведен досега, ще бъде продаден на предстоящия търг Barrett-Jackson Fall 2025 в Скотсдейл, Аризона.

Ford продава един от най-редките автомобили, които някога е произвеждал

Автомобилът е зашеметяващ поклон пред легендарната състезателна история на Ford, облечен в емблематичната Gulf разцветка – отличителна комбинация от синьо и оранжево – която отбелязва 50-годишнината от историческата победа на компанията на 24-часовото състезание в Льо Ман през 1966 година.

Въпреки че през целия си живот е бил маркетингов и медиен автомобил за Ford, километражът показва под 15 хиляди километра. Средно разположеният двигател на автомобила е подходящ за епохата 5,4-литров V8 с компресор, който доставя внушителните 550 конски сили към задните колела чрез шестстепенна ръчна скоростна кутия.

Ford продава един от най-редките автомобили, които някога е произвеждал

Всички приходи от продажбата ще бъдат насочени директно към поддръжката и реставрацията на огромната колекция Heritage на Ford, състояща се от 500 автомобила. Като се има предвид, че предишните екземпляри от Heritage Edition са достигали цени между 680 000 и 1,2 милиона долара, този екземпляр с нисък пробег, собственост на фабриката, се очаква да достигне цена близка до 1 милион долара. Спечелилият търга ще получи и сертификат за автентичност и подробна книга за производството на автомобила.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ