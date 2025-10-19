Основни грешки, които съкращават живота на гумите, и как да ги избегнете

Всеки шофьор се стреми да осигури безопасността и дълготрайността на гумите на своя автомобил. Въпреки това, много хора допускат грешки при управлението и поддръжката на превозните си средства, което често води до преждевременна подмяна на гумите. Някои от тези причини са очевидни, докато други остават по-малко известни. Ето основните грешки, които водят до ускорено износване на гумите, и няколко експертни съвета за удължаване на техния живот.

Неправилно налягане на въздуха

Неточното налягане на гумите е една от най-честите и лесно предотвратими причини за ускорено износване.

Недостатъчно напомпване (ниско налягане): Води до прекомерно износване по краищата на протектора. Гумата се сплесква повече от необходимото, което увеличава триенето и генерира повече топлина.

Пренапомпване (високо налягане): Причинява увеличено износване в центъра на протектора. В този случай гумата се издува и контактната повърхност с пътя става по-малка, концентрирайки натоварването в средата.

Съвет: Винаги следвайте препоръчителното налягане, указано от производителя на автомобила (обикновено на стикер във вратата на шофьора или в ръководството). Проверявайте налягането поне веднъж месечно, когато гумите са студени.

Технически неизправности на автомобила

Проблеми в системите на автомобила директно влияят върху равномерното износване на гумите:

Неизправности в окачването: Проблеми със сайлентблокове, сферични шарнири и амортисьори водят до нестабилно движение на колелото и неравномерен натиск върху гумата.

Неправилен реглаж на предния или задния мост: Дори леко отклонение в ъглите на колелата кара гумите да се влачат по пътя, вместо да се търкалят, което води до бързо износване от едната страна.

Лош баланс на колелата: Причинява вибрации при по-висока скорост, което ускорява износването на протектора.

Съвет: Редовно преглеждайте окачването и правете реглаж на предния мост след всеки по-сериозен ремонт или при забелязване на неравномерно износване.

Агресивен стил на шофиране

Начинът, по който шофирате, има пряко и значително въздействие върху живота на гумите:

Рязко ускорение с превъртане на колелата: Големият въртящ момент буквално "изяжда" каучука на протектора.

Силно, рязко спиране: Увеличава триенето и натоварва силно протектора, особено при автомобили без ABS.

Агресивно завиване: Всяко бързо вземане на завой с голяма странична сила увеличава износването по ръбовете на гумата.

Съвет: Практикувайте плавно потегляне, постепенно спиране и умерено преминаване през завоите. Това не само ще удължи живота на гумите, но и ще намали разхода на гориво.

Неподходящ избор на гуми за сезона

Използването на гуми, които не са предназначени за текущите условия, е честа грешка:

Използване на зимни гуми през лятото: Зимните гуми са направени от по-мек каучук. При високи летни температури те омекват прекомерно, което води до много бързо и неравномерно износване, освен че намалява сцеплението и увеличава спирачния път.

Съвет: Сменяйте гумите си навреме според сезона. Инвестицията в сезонни гуми се изплаща многократно чрез по-голямата безопасност и удължения живот на самите гуми.