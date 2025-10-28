Kia показа за първи път наточената EV4 GT

Kia EV4 GT се готви да наелектризира сегмента на компактните кросоувъри, като производителят подсказва за наточената версия преди очакваното представяне през 2026 година. Позициониран като най-мощният модел в гамата, вариантът GT ще се откаже от драстично преобразуване, за да се фокусира върху фини, но значими подобрения – философия, която се наблюдава и при неговите събратя EV6 и EV9 GT.

Първите изображения показват прототип с впечатляващ нов „GT Wrap“ – неонова окраска, която Kia възнамерява да използва на всички бъдещи високопроизводителни тестови електромобили, за да подчертае скоростта и електрическата идентичност на марката. Под камуфлажа се забелязват преработени джанти и характерният акцент в зелено на големите спирачни апарати, което подсказва за потенциала на автомобила. Очаква се и леко понижаване на окачването в сравнение със стандартния EV4 за по-агресивна стойка и подобрена динамика.

Вътре се очаква зеленото да се пренесе като акцентни шевове на спортните седалки и други детайли в интериора, докато интериора вероятно ще запази цялостната архитектура на EV4. Шофьорите ще се насладят на ексклузивни цифрови графики в комбинацията с инфоразвлекателната система, когато включат спортния режим на шофиране.

Макар официалните спецификации на задвижващия агрегат да остават в тайна, със сигурност EV4 GT лесно ще надмине 204 конските сили на стандартния модел. Много вероятно е да има двойна моторна система и задвижване на всички колела, а моделът се очаква да използва изключително по-голямата батерия с капацитет 81,4 киловатчаса, като пренебрегне по-малката 58,3 киловатчаса, за да гарантира максимална производителност и пробег.