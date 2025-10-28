Новини
Kia показа за първи път наточената EV4 GT

Kia показа за първи път наточената EV4 GT

28 Октомври, 2025

Моделът ще дебютира през 2026-та

Kia EV4 GT се готви да наелектризира сегмента на компактните кросоувъри, като производителят подсказва за наточената версия преди очакваното представяне през 2026 година. Позициониран като най-мощният модел в гамата, вариантът GT ще се откаже от драстично преобразуване, за да се фокусира върху фини, но значими подобрения – философия, която се наблюдава и при неговите събратя EV6 и EV9 GT.

Първите изображения показват прототип с впечатляващ нов „GT Wrap“ – неонова окраска, която Kia възнамерява да използва на всички бъдещи високопроизводителни тестови електромобили, за да подчертае скоростта и електрическата идентичност на марката. Под камуфлажа се забелязват преработени джанти и характерният акцент в зелено на големите спирачни апарати, което подсказва за потенциала на автомобила. Очаква се и леко понижаване на окачването в сравнение със стандартния EV4 за по-агресивна стойка и подобрена динамика.

Kia показа за първи път наточената EV4 GT

Вътре се очаква зеленото да се пренесе като акцентни шевове на спортните седалки и други детайли в интериора, докато интериора вероятно ще запази цялостната архитектура на EV4. Шофьорите ще се насладят на ексклузивни цифрови графики в комбинацията с инфоразвлекателната система, когато включат спортния режим на шофиране.

Kia показа за първи път наточената EV4 GT

Макар официалните спецификации на задвижващия агрегат да остават в тайна, със сигурност EV4 GT лесно ще надмине 204 конските сили на стандартния модел. Много вероятно е да има двойна моторна система и задвижване на всички колела, а моделът се очаква да използва изключително по-голямата батерия с капацитет 81,4 киловатчаса, като пренебрегне по-малката 58,3 киловатчаса, за да гарантира максимална производителност и пробег.


