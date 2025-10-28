Toyota се цели в мощност от над 400 к.с. за новия си двулитров двигател

Новият високопроизводителен четирицилиндров двигател на Toyota, с кодово име G20E, обещава висока мощност за бъдещите модели на марката, предназначени за ентусиастите. Автомобилният производител официално потвърди, че целта му е да постигне мощност от над 400 конски сили за версията на този 2,0-литров турбо двигател, подходяща за улично каране. За сравнение, трицилиндровият двигател G16E, от който произхожда, и който задвижва GR Yaris и GR Corolla, развива над 300 конски сили.

Тестовият модел, GR Yaris M Concept със средноразположен двигател, наскоро демонстрира възможностите на G20E, като спечели трето място в общото класиране на състезанието за издръжливост Super Taikyu Series на пистата Okayama Circuit. Двигателят е проектиран да поддържа 20-процентна смес с етанол (E20).

По отношение на пускането на пазара, според докладите, новата серия двигатели, която включва и 1,5-литров атмосферен и турбокомпресорни варианти, се планира да бъде пусната в първите автомобили в края на 2026 година. Универсалният дизайн на G20E позволява той да се монтира както надлъжно, така и напречно, което го позиционира като потенциален двигател за предстоящи модели като слуховете за следващото поколение Supra, Celica и MR2. Освен това се смята, че състезателните версии на двигателя са способни да генерират над 600 конски сили.

GR Yaris M Concept дебютира и с нова система за задвижване на четирите колела с регулируемо разпределение на мощността, предлагаща съотношение 40:60 или 50:50 между предните и задните колела, което е промяна спрямо способността на настоящата система да предава до 60% от въртящия момент към предните или 70% към задните колела.