Новини
Авто »
Toyota се цели в мощност от над 400 к.с. за новия си двулитров двигател

Toyota се цели в мощност от над 400 к.с. за новия си двулитров двигател

28 Октомври, 2025 14:48 572 1

  • toyota-
  • yaris-
  • gr-
  • двигател

Очаква се първите му появи да се случат през 2026 година

Toyota се цели в мощност от над 400 к.с. за новия си двулитров двигател - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Новият високопроизводителен четирицилиндров двигател на Toyota, с кодово име G20E, обещава висока мощност за бъдещите модели на марката, предназначени за ентусиастите. Автомобилният производител официално потвърди, че целта му е да постигне мощност от над 400 конски сили за версията на този 2,0-литров турбо двигател, подходяща за улично каране. За сравнение, трицилиндровият двигател G16E, от който произхожда, и който задвижва GR Yaris и GR Corolla, развива над 300 конски сили.

Тестовият модел, GR Yaris M Concept със средноразположен двигател, наскоро демонстрира възможностите на G20E, като спечели трето място в общото класиране на състезанието за издръжливост Super Taikyu Series на пистата Okayama Circuit. Двигателят е проектиран да поддържа 20-процентна смес с етанол (E20).

Toyota се цели в мощност от над 400 к.с. за новия си двулитров двигател

По отношение на пускането на пазара, според докладите, новата серия двигатели, която включва и 1,5-литров атмосферен и турбокомпресорни варианти, се планира да бъде пусната в първите автомобили в края на 2026 година. Универсалният дизайн на G20E позволява той да се монтира както надлъжно, така и напречно, което го позиционира като потенциален двигател за предстоящи модели като слуховете за следващото поколение Supra, Celica и MR2. Освен това се смята, че състезателните версии на двигателя са способни да генерират над 600 конски сили.

GR Yaris M Concept дебютира и с нова система за задвижване на четирите колела с регулируемо разпределение на мощността, предлагаща съотношение 40:60 или 50:50 между предните и задните колела, което е промяна спрямо способността на настоящата система да предава до 60% от въртящия момент към предните или 70% към задните колела.


Поставете оценка:
Оценка 2.8 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Главната джамия и центъра

    1 0 Отговор
    Дачия дъстер ще тресе на бордюр

    14:58 28.10.2025